Tom Aspinall espera que Jon Jones se retire pronto

Tom Aspinall no se sorprenderá si nunca se cruza con el campeón de peso completo de UFC Jon Jones. Jones ha insinuado que podría retirarse después de un par de defensas del título.

Ha sido vinculado a un enfrentamiento con el ex campeón Stipe Miocic, quien es ampliamente considerado el mejor peso completo de todos los tiempos. Entonces, si Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) puede agregar a alguien como Miocic a su currículum, Aspinall (12-3 MMA, 5-1 UFC) se pregunta si estaría motivado para pelear contra jóvenes prometedores. llegados como él mismo o Sergei Pavlovich.

“He estado diciendo esto durante mucho tiempo. Yo estaba como, ‘Mira, va a subir allí, tendrá una pelea, peleará contra Stipe y luego se retirará’. Todo el mundo dice: ‘Firmó un contrato de ocho peleas o lo que sea, un contrato de seis peleas, y ha puesto todo este peso encima’. Estoy como, no hay posibilidad».

“El tipo no tiene que pelear contra alguien como yo o alguien como Pavlovich o alguien así. Ya no querrá enfrentarse a contendientes jóvenes. Y juego limpio para él. No lo culpo. Él no tiene que hacerlo. No tiene nada que demostrarle a nadie. El tipo ha hecho todo. Siempre pensé desde el principio, tal vez él aparecerá, tendrá una o dos peleas y luego lo dejará así. Estoy seguro de que eso es lo que va a hacer”.

Aspinall sufrió su primera derrota en el octágono en julio pasado cuando se lesionó la rodilla en una rápida derrota por nocaut técnico ante Curtis Blaydes. Planea encabezar el regreso de UFC a Londres el 22 de julio. Después de vencer a Aspinall, Blaydes pasó a pelear contra Pavlovich, pero fue detenido en el round 1 en el evento principal de UFC Fight Night 222 el mes pasado.

Pavlovich, quien ha anotado seis nocauts consecutivos en el primer asalto, llamó a Jones después de detener a Blaydes y está dispuesto a esperar al ganador de la esperada pelea entre Jones y Miocic.