The Crash desconoció a LA Park como campeón, realizará eliminatoria

El reinado de LA Park con el Campeonato Mundial Completo de The Crash terminó de forma abrupta, pues la promotora lo desconoció y ahora realizará una eliminatoria para encontrar un nuevo monarca.

En julio de 2022, Park derrotó a Cinta de Oro, entonces campeón, además de Texano Jr. y Pierroth Jr., pero desde entonces no defendió el cetro.

Sin embargo, para el evento del próximo 5 de mayo en el Auditorio Fausto Gutiérrez, en Tijuana, Baja California. Se informó que se buscará un nuevo campeón. Eso si informar el porqué Park ya no tendrá el título.

Es así, que para esa noche, Blue Demon Jr., Matt Taven, DMT Azul y EC3, se enfrentarán en un combate para definir al nuevo monarca.

A LA Park parece no importarle esto, pues cuando los fans preguntaron sobre el tema, el luchador desestimó que le importe portar el cinturón.

Que hueva andar demandado un cinto que no tiene validez ni por su propia empresa mira una vez fui contratado por esa empresa y luchamos mi hijo y yo por el campeonato de parejas y lo ganamos y nunca no lo dieron y como las 15 días ellos mismo ya lo estaban.exponiendo con otros ja

“Jajajajaa yo no sé que sentirán ellos pelear un cinturón donde nadie es campeón me da risa se los juro. Por eso no creo en campeonato. Los juego cuando me dicen que hay campeonato, pero lo hago por dos cosas: la primera ganarme una lana y segunda demostrar que soy bueno“.