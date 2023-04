No es injusto decir que si hacemos un listado de las divisiones de WWE de más a menos interesantes la femenil de parejas no estará en lo más alto. Otra manera de decirlo es que es una de las más maltratadas por la compañía. Y eso no solo lo vemos desde fuera sino, incluso mejor, desde dentro. Corey Graves justamente estuvo hablando de ello recientemente en WWE After The Bell.

> La división femenil de equipos de WWE

“Las campeonas van a liderar el barco en la división de parejas de mujeres. Fue realmente importante para Liv y Raquel salir victoriosas y, en lo que respecta a los campeonatos de parejas de mujeres, probablemente me vaya a la mi*rda por esto, pero nunca se incendió realmente. Nunca ha sido una división fuerte. Ha sido una especie de amalgama de parejas juntas. Voy a formar equipo con esta persona esta noche, tenemos una lucha por el título de parejas que no ganamos, está bien, hora de conseguir una nueva socia. Siempre ha sido muy transitorio y en constante cambio. Me refiero a toda la existencia del título, desde el principio. Liv y Raquel podrían ser un dúo que tiene lo necesario para solidificar la división y tal vez sentarse en la cima por un tiempo.

“Y tal vez inspirar a otras superestrellas que no están teniendo las oportunidades que tanto desean en este momento, que quieren más tiempo de televisión, que quieren tiempo de promo, pero no lo están obteniendo por alguna razón. Tal vez alguien sentado detrás del escenario o en un catering o un un par de personas sentadas en NXT dicen: ‘Sabes qué, déjame ir a por esto’. Que yo recuerde, no hemos tenido un equipo serio a tiempo completo. The IIconics (Peyton Royce y Billie Kay) son lo más cerca que tuvimos de mantener el título porque formaban una pareja a tiempo completo. El resto tiene una especie: ‘Oye, sé mi compañera. Está bien, iremos un poco, está bien, hasta lo siguiente’. Todo se siente temporal. Raquel y Liv podrían ser muy buenas para la división”.

¿Estás de acuerdo con Corey Graves?