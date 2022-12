EC3 analiza el despido de Mandy Rose

A pesar de que muchos creyeron que la derrota de Mandy Rose ante Roxanne Perez por el Campeonato Femenil NXT era una señal de que ella sería llevada al elenco principal por parte de Triple H, junto con las demás miembros de Toxic Attraction, Gigi Dolin y Jacy Jayne. Sin embargo, los fanáticos se sorprendieron cuando se anunció su despido la semana pasada, a consecuencia de conocerse la publicación de contenido explícito para adultos en su sitio de FanTime.

► Triple H no tiene problemas para que las Superestrellas utilicen redes de terceros

Triple H ha sido el hombre en el centro de atención desde que asumió el cargo de director creativo de WWE, ya que se han podido evidenciar cambios en el producto televisivo, algunos de los cuales han sido vistos de manera positiva por parte de Superestrellas y fanáticos en general.

EC3, antiguo luchador de WWE, dijo en el podcast The Wrestling Outlaws, que a Vince McMahon no le gustaba que las superestrellas de la WWE ganaran dinero con aplicaciones de terceros, algo que Mandy Rose estaba haciendo, aunque agregó que no está seguro de si Triple H siente lo mismo.

«Es la economía de un creador. Y aquí está el problema con el que Vince McMahon tenía un problema, no sé cómo se siente Triple H. Es el hecho de que el talento puede hacer fuera de ellos y no estamos obligados a rogarles por contratos, trabajos y esas cosas. Donde hay opciones, donde Mandy Rose, en el lugar que le corresponde, está creando arte y se está ganando muy bien la vida, dice ‘No, estoy bien’. Y dicen ‘Bueno, nosotros’ te voy a despedir’ y ella dice ‘Está bien. Está bien. Esa es tu elección, soy una contratista independiente’.»

En su momento se conoció de que el actual Director Creativo de WWE no tiene problema alguno en que las Superestrellas utilicen páginas de terceros para promocionar contenido personal, y es más que conocido que la situación de la ex Campeona NXT fue por el tipo de contenido que existía en su situo personal.