¿Cómo veía Vince McMahon a Jeff Jarrett en la WWE?

Cuán interesante es Grilling JR, el podcast de Jim Ross, uno de los profesionales de la lucha libre más experimentados de la actualidad. No hace falta ir más lejos, en un reciente episodio estuvo hablando tanto de cómo Vince McMahon veía a Jeff Jarrett en WWE así como a si sabía que Steve Austin estaba molesto con Jarrett por aquella promo de 1997.

► Jim Ross, Vince McMahon y Jeff Jarrett

“No lo creo. Creo que Jeff era un… a veces uso una analogía de béisbol. Jeff era, sin sonar irrespetuoso con Jeff, era un buen jugador secundario, era un buen bateador secundario. Pero él no estaba en los ojos de Vince, esa es mi opinión, Vince no me dijo esto, pero la forma en que Vince lo trató y cómo reaccionó Vince ante la incomodidad de Austin. No hay nada en el mundo que Vince vaya a hacer para molestar a Austin. No hizo falta mucho para cabrear a Austin. Tenía una forma de hacer las cosas y tenía algo que creía que funcionaba y no iba a dejar que Jeff Jarrett ni nadie más se interpusiera entre él, su carrera y su grandeza”.

► La molestia de Steve Austin con Jeff Jarrett

“Puedo decirles que probablemente conocía a Steve mejor que nadie en la empresa y sigo creyendo que eso es cierto. Entendí la mentalidad de Steve mejor que la mayoría porque compartió sus pensamientos conmigo extraoficialmente la mayoría de las veces. Sabía que, por alguna razón, creo que puede haber emanado de la forma en que Austin había sido manejado en Memphis en el pasado, no lo sé. Sospecho que había algo dentro de él. Creo que había cosas latentes, cosas en la mente de Steve, reproduciendo lo que sucedió en los días en que estaba relegado a comer papas y a ganar un par de cientos de dólares a la semana. Creo que es más antiguo que Montreal y más antiguo que la promo que se hizo, al menos en mi opinión. No obstante, fue incómodo y Austin no tuvo problemas para expresarse. Tenía todo el poder. Era un tipo superior. No sé si Jeff sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se estaba arriesgando y esa oportunidad no valió la pena para Jeff. Jeff no tuvo esa gran carrera con Austin si te diste cuenta”.