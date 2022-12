WWE anuncia un nuevo combate para Monday Night Raw

Vamos acercándonos a un nuevo episodio de Monday Night Raw que tiene la mira puesta en Royal Rumble 2023. Aunque todavía queda mucho para el primer evento premium de WWE del año que viene, todas las historias que tendrán un hueco en su cartel se están desarrollando, así como también van a ir confirmándose los participantes de las dos luchas que dan nombre al mismo; Kofi Kingston ha sido el primero. No sabemos si The Judgment Day y The Street Profits se enfrentarán entonces, pero sí lo harán en este siguiente programa rojo.

► Judgment Day vs. Street Profits en Raw

Just heard the news! Tomorrow night, the Profits get cooked by #TheJudgmentDay ⚖️#WWERaw pic.twitter.com/0DWCx1hKMh — Damian Priest (@ArcherOfInfamy) December 18, 2022

«¡Acabamos de conocer la noticia! Mañana por la noche, los Profits serán cocinados por el Judgment Day«.

En un combate de parejas con Montez Ford y Angelo Dawkins contra Finn Bálor y Damian Priest que quizá un día tenga en disputa el Campeonato de Parejas. De hecho, esta es una rivalidad que puede ir mucho más lejos de donde se encuentra en estos momentos si tenemos en cuenta también que quizá Rhea Ripley se enfrente a Bianca Belair por el Campeonato Femenil Raw en WrestleMania 39. Y no sería poco interesante que los Profits y Belair encontraran otro aliado para que sea un choque de cuatro contra cuatro.

De momento, veremos qué sucede esta próxima noche de lunes en este enfrentamiento de duplas y cuál de las dos sale victoriosa. A ambas les viene de maravilla el triunfo, aunque una derrota tampoco les haría demasiado mal. Y ciertametne Bálor y Priest partirán con la ventaja de tener a Ripley y Dominik Mysterio en su esquina.