Rhea Ripley contra Bianca Belair es la lucha por hacer en la división femenil de WWE. Ninguna otra tiene tanta anticipación en estos momentos. Ellas ya se han enfrentado en muchas ocasiones desde que eran compañeras de vestidor en NXT pero actualmente son las líderes de la nueva generación de luchadoras de la compañía. Y ya ha habido algunos guiños en televisión de que más pronto o más tarde van a verse las caras por el Campeonato Femenil Raw que tiene la «EST»; por ejemplo, no hace mucho vimos a ambas quedándose mirando entre bastidores.

► ¿Rhea Ripley vs. Bianca Belair en WrestleMania 39?

Dicho esto, la pregunta ahora es cuándo van a colisionar. Y entre todas las fechas que tiene WWE en el año, la favorita de todos es WrestleMania. Y justamente es el que indica Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio. El Editor en Jefe del WON adelanta que este combate Ripley contra Belair podría suceder en el magno evento de 2023.

«Hay un impulso muy grande para Rhea Ripley. Creo que podemos estar viendo a Rhea Ripley vs Bianca Belair en WrestleMania el próximo año«.

No se necesita mucha historia para la lucha después de todo lo que han contado juntas pero una de las maneras de llegar a ella sería que Rhea Ripley ganara el Royal Rumble 2023. Y no sería una locura, con toda seguridad va a ser una de las favoritas para hacerlo, si no la número uno. Aunque habría que ver si Bianca Belair sigue manteniendo el título hasta entonces, pues queda mucho tiempo aún para WrestleMania. En estos momentos, su reinado es de 241 días. Iremos viendo cómo evoluciona. Hasta ahora, ambas compartieron el encordado en 50 ocasiones desde 2017.

¿Os gustaría ver esta lucha en el magno evento de WWE en 2023?