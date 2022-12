KultureCity es la organización sin fines de lucro líder en América del Norte que crea salas sensoriales para la accesibilidad y la inclusión para personas en el espectro del autismo. Pudo conectar con All Elite Wrestling en los primeros días de la compañía luchística para conseguir desarrollar una experiencia más sensorialmente adecuada para sus fans. Y ello fue posible gracias a Mick Foley. Él lo recuerda en su reciente entrevista en 2 Lies & 1 Truth, el podcast de Brandi Rhodes.

We have @kulturec bags are available TONIGHT in Charlotte behind section 107 at the merch stand if anyone find themselves in need. pic.twitter.com/NyxshJ59RW

«Fue tan fácil. Fue Julian Maha, quien había fundado un grupo, KultureCity, para ayudar a las personas que viven en el espectro, o que podrían sufrir otros trastornos, básicamente a alcanzar su máximo potencial y vida. Julian quería que los lugares de lucha libre fueran más seguros. Me preguntó si tenía algún contacto en AEW.

«Me acerqué a ti y el resto es historia. Puedes darme crédito, pero básicamente dije, creo que te envié un mensaje de texto y dije: ‘Brandi, Julian Maha es un tipo con el que he estado trabajando durante un tiempo. Le gustaría ver si puede hablar contigo haciendo que AEW sea sensorialmente inclusiva’. Una semana después leí la noticia sobre la conferencia y el anuncio.

«Podría ser, de alguna manera, una de las mayores contribuciones que he hecho a la lucha libre, pero todo fue un mensaje de texto. Así que puedes darme crédito si quieres. Solo lo estaba poniendo en contacto con la persona adecuada en el momento adecuado».

