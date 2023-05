¿Por qué WWE decidió unificar los títulos de Roman Reigns?

Desde que conquistara el Campeonato Universal allá por Payback 2020 de manos de Bray Wyatt. Roman Reigns cumplirá 1000 días como el máximo monarca en Night of Champions, y luce previsible de que no lo perderá en un buen rato, considerando que Triple H trajo a Raw el Campeonato Mundial de Peso Completo, por el cual ya existen algunos candidatos visibles, incluyendo Cody Rhodes, quien perdiera con el Jefe Tribal en WrestleMania 39.

► Unificación de títulos de Roman Reigns no fue un plan de largo plazo

Sean Sapp señaló vía Fightful Select que la unifcación de títulos que se dio en WrestleMania 38 fue una decisión apresurada después de que Roman Reigns no pudiera estar presente en WWE Day 1. La decisión de unificar los títulos pudo ser atractiva al comienzo, pero la larga racha de imbatiblidad de Reigns empezó a molestar a algunos, no tanto por la racha en sí (sigue siendo la principal estrella de la compañía), sino por el hecho de que deja al resto sin mucho por pelear.

La misma fuente reveló que el hecho de que el Jefe Tribal diera positivo por COVID-19 antes de WWE Day 1 a inicios del año pasado obligó a que WWE rehiciera su plan hacia WrestleMania y su inevitable enfrentamiento contra Brock Lesnar.

«Nos enteramos de que antes de WWE Día 1 en el 2022 de que no habían planes para combinar la WWE y el Campeonato Universal. Sin embargo, cuando Reigns contrajo COVID y fue retirado del programa, se tomó la decisión tardía de agregar a Brock Lesnar al combate por el título de la WWE, ganarlo y luego competir en un combate de unificación en WrestleMania 38. Antes de eso, había no hay planes para unificar los dos títulos.»

«Había algunos documentos internos que indicaban un plan para dividir el Campeonato WWE y el Campeonato Universal«.

Como ya es conocido, cualquier ides de separar los títulos quedó en nada, ya que siempre fue presentado como el Campeón Universal Indisputable, y si bien tuvo algunos retadores de renombre, destacándose Drew McIntyre entre ellos, la situación no cambió.

La misma fuente agregó que el cambio del nombre del evento premium de King of the Ring a finales de este mes de mayo a Night of Champions sirvió para acomodar la coronación de un nuevo Campeón Mundial de Peso Completo, el cual se dará en dicho evento.