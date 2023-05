Tokyo Joshi Pro Wrestling llegó al Osaka Edion Arena con su evento «Climb Over 2023» donde se disputó un campeonato.

► «Climb Over 2023»

El nombre oficial del trío de Yuki Kamifuku, Yuki Aino y Yuki Arai es Triple YUKI. El equipo funcionó muy bien y lograron un triunfo ante Maki Itoh, Hikari Noa y Shino Suzuki. Itoh culpó a esta última de la derrota.

Rika Tatsumi unió fuerzas con Miu Watanabe en una contienda donde superaron a Suzume y Arisu Endo. Tatsumi dio la victoria a su equipo estrangulando a sus oponentes; a pesar de ello, Suzume sigue firme en sus intenciones de retar por el Campeonato Internacional Princess.

En el turno estelar, Pom Harajuku y Max The Impaler no pudieron ganar el Campeonato de Parejas Princess. Max usó a Harajuku como un proyectil muchas veces durante el combate, lanzándola sobre los Magical Sugar Rabbits en cada oportunidad. Sin embargo, las monarcas fueron implacables en cuanto se repusieron. Sakazaki venció a Max con el Magical Merry-Go-Round y luego entró en un intercambio de golpes con Harajuku. Los fanáticos vitorearon a Harajuku cuando golpeó con un Elbow Strike, pero Sakazaki la derribó con un gran Elbow Smash a cambio y eso fue suficiente para lograr la cuenta de tres.

Los resultados completos son:

TJPW «CLIMB OVER 2023», 22.04.2023

Osaka Edion Arena #2

Asistencia: 335 Espectadores

1. Shoko Nakajima, Haruna Neko y Kaya Toribami vencieron a Mahiro Kiryu, Wakana Uehara y Toga (10:28) con un Northern Light Suplex Hold de Nakajima sobre Uehara.

2. 3 Way Match: Raku derrotó a Hyper Misao y HIMAWARI (10:26) con un Hurricane Turn sobre HIMAWARI.

3. Vent Vixen venció a Moka Miyamoto (6:31) con la Game Over.

4. Yuki Kamifuku, Yuki Aino y Yuki Arai vencieron a Maki Ito, Hikari Noa y Shino Suzuki (12:04) con un Venus DDT de Aino sobre Suzuki.

5. Rika Tatsumi y Miu Watanabe derrotaron a Suzume y Arisu Endo (14:10) con un Twist of Fate de Tatsumi sobre Endo.

6. Princess Tag Team Title: Mizuki y Yuka Sakazaki (c) vencieron a Max The Impaler y Pom Harajuku (11:38) con un Elbow de Sakazaki sobre Harajuku defendiendo el título