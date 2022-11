EC3: «John Cena quería volverse villano, pero…»

La exSuperestrella WWE, EC3, apareció recientemente en el podcast The Wrestling Outlawds de Sportskeeda, y allí habló acerca de John Cena. EC3 asegura que Cena le comentó en una conversación entre ellos, que quería dejar de ser el héroe de la historia y ser un gran villano.

Específicamente, este habría estado muy en mente de Cena durante su primera rivalidad con The Rock entre 2011 y 2012, que culminó con una victoria contra Dwayne Johnson en WrestleMania 28. Estas fueron las declaraciones de EC3, el hombre que controla su narrativa en su propia empresa, Controle Your Narrative.

► EC3 recuerda el frustrado intento de John Cena por volverse villano

«Te voy a contar cómo se hacen las salchichas… O mejor, el detrás de cámaras de todo lo que pasó. Porque yo hablé con John Cena en torno a si quería volverse rudo, y me dijo que el negocio que no era reflejado en las reacciones del público que obtenía, como por ejemplo, la venta de mercancía y otras cosas intangibles, todo lo relacionado comercialmente al negocio, eran tan buenas y tan fuertes que eso lo hacía tener que seguir siendo el héroe principal de la empresa.

«Dijo que habría sido una locura que se volviera el villano, pero estoy seguro de que él también quería volverse rudo. Además, información de alto secreto: realmente quería convertirse en un tremendo villano antes de su primera lucha contra The Rock. Tanto es así, que mandó a hacer su propio equipo de lucha libre para su etapa como rudo.

«Así que siempre estuvo en su mente volverse el villano. El tipo puede hacer cualquier cosa: es superdotado y sabe qué es lo que a la gente le gusta. En cuanto a los negocios de la lucha libre, volverse rudo no tenía sentido, las ventas hubieran bajado al no ser él el héroe número uno, y tal vez por eso en WWE no aceptaron que se volviera el villano».