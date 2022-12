EC3 fue entrevistado recientemente en el Fightful’s Wrestling Perspective Podcast y uno de los pasajes de la conversación se enfocó en MJF, el Campeón Mundial AEW. Abajo vemos una foto de ambos juntos hace unos cuantos años y después qué piensa el ahora luchador de la NWA de su compañero de profesión.

EC3 and MJF really do look like cousins 💀 pic.twitter.com/iOKKfDooC5 — janie (@mjflover) April 17, 2020

► EC3 comparte su opinión sobre MJF

«Lo que me hace sentir mal es cuando me presenté como EC3, ya sabes, la ignorancia estúpida de la gente, diciendo que solo estás copiando a (Ted) DiBiase, y luego solo estaba copiando a Alberto del Río. Estoy como, hay tantas veces que puedes hacer un personaje rico, todos somos ricos. Soy muy diferente al Hombre del Millón de Dólares. Soy muy diferente. No fue difícil, pero podía ver que afectaba a las personas. EC3.

«Cuando apareció (MJF), dijeron que solo era un EC3 de marca blanca, él no lo es, nunca lo fue. Es él y tiene su talento, y es muy excepcional. Lo que sí disfruto es el compromiso con el kayfabe per se. Vive como un verdadero imbécil, probablemente sea un verdadero imbécil. Si vas a un seminario de EC3, probablemente seas un idiota total. Es muy, muy difícil cuando los fanáticos quieren animarte, y te están animando, y puedes hacer que se vuelvan contra ti. Lo vi hacer eso un par de veces, es impresionante, porque es muy fácil caer en el ¡bueno, los fanáticos están reaccionando de esta manera, deberíamos seguir adelante’. Me gusta el compromiso de ser un antagonista. Lo felicito. Creo que está haciendo un gran trabajo«.

EC3 señala también que pensaba que Maxwell Jacob Friedman se estaba perdiendo un poco antes de su historia con CM Punk.

«Mi único miedo por él y no es realmente un miedo. Simplemente no sabía quién podría elevarlo, porque antes de convertirse en campeón, siempre estaba en el mismo bote. Creo que necesitaba a alguien para sacar algo de él que era diferente antes de que pudiera convertirse en el mejor tipo y tal vez me perdí porque no lo veo mucho. Tal vez fue (CM) Punk. Tienes toda la razón, no lo sabía. Punk es alguien que ha estado en todas partes y en los niveles más altos de la WWE, y con las complejidades y la profundidad de la narración con la que la gente está obsesionada, como MJF, Punk y yo, son para sacar eso de él. Llevarlo al siguiente nivel. Me alegro de que haya sucedido, porque pensé que esa era la única pieza que faltaba. Así que ahora solo queda un tipo más que realmente puede j*derlo».