Aunque no quería irse de WWE, Drew Gulak no fue inteligente para proteger su trabajo. Viendo toda la situación actual, y la gran cantidad de despidos por la pandemia en ese miércoles negro de WWE, se puso a pedir un aumento de sueldo y obviamente la compañía se lo negó, por lo que ambas partes dejaron finalizar su contrato sin una renovación contractual. Pero bueno, no todo son malas noticias, porque el ex Campeón de Peso Crucero WWE estaría por llegar a AEW.

► Drew Gulak podría debutar en AEW

Su debut sería tan pronto como este domingo 23 de mayo en el PPV AEW Double Or Nothing 2020. Sí, así lo reporta Mike Johnson de Pro Wrestling Insider. Su debut sería como el noveno participante aún no anunciado en el Casino Ladder Match del PPV. Es de recordar que como el tiempo del contrato se venció, WWE no le puede imponer la famosa cláusula de no competencia de 90 días, así que puede debutar en AEW sin problema alguno.

El Casino Ladder Match comenzará con dos luchadores en el ring y cada 90 segundos entrará uno a la acción. El objetivo de la lucha es subir la escalera y capturar una ficha de póker que valdrá por una oportunidad titular. No se necesita que estén los 9 luchadores para que se pueda capturar esa ficha.