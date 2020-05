Taynara Conti fue despedida de WWE finalmente. Unos meses atrás se confirmó su salida de la empresa pero poco después apareció en eventos no televisados de NXT. La situación era un poco confusa. Más aún cuando ella misma comentó posteriormente que había solicitado la liberación de su contrato. Pero ahora parece que todo está claro. Después de todo, la luchadora ha abandonado el imperio de Vince McMahon. Y puede decirse que es una lamentable pérdida para ambas partes. Ahora queda ver cómo ella sigue adelante con su carrera y si vuelve a ser una Superestrella en el futuro.

► Taynara Conti habla de WWE

Mientras decide cómo va a dar su siguientes pasos en la industria, los cuales no serán pronto tanto por la cláusula de no competencia como porque el negocio está bastante detenido temporalmente debido a la crisis del coronavirus, Conti sigue hablando de la Gran W. En una reciente entrevista con Ring The Belle, entre otras cosas, reveló que la propia compañía le prohibió utilizar una palabra que ella encontraba interesante para su personaje.

"Siempre intenté utilizarla en mis combates, como que buscaba un momento para hacerlo. Un día tuve un combate en televisión y alguien de WWE me dijo que no podía decir 'loco' ('crazy') en televisión. Me quedé en plan: 'Oh, no, es parte de mí'. Y me respondieron: 'Lo siento, no lo digas'".

La luchadora no comparte el motivo que le dieron, si es que se lo dieron, lo cual lo más probable es que no. La buena noticia, dentro de su despido, continuando con esta cuestión, es que va a poder utilizar esta palabra tanto como quiera a partir de ahora debido a la libertad que tendrá en cualquier otra empresa. Aunque la pura verdad es que dicha palabra no la ayudará a triunfar, por lo que tendrá que hacer mucho más.