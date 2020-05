No lucha desde un evento no televisado de WWE el 1 de marzo para extremar las precauciones por el coronavirus debido a que la leucemia mieloide crónica que padece hace que corriera más riesgo que cualquier otra Superestrella si se contagiara. Roman Reigns no luchó en WrestleMania 36, tampoco lo hizo en Money in the Bank 2020, ni lo hará con toda probabilidad en Backlash 2020; de hecho, ahora mismo no se sabe cuando el luchador samoano va a volver a los encordados. Y si bien muchos lo echarán de menos, todos comprenderán que esta es la mejor decisión dada la situación actual.

► Roman Reigns se sigue tatuando

El "Gran Perro" no está luchando pero sí se sigue tatuando, como mostró recientemente en su cuenta de TikTok el artista del tatuaje Michael Fatutoa. Todos los fanáticos saben que quien fuera Campeón Universal o Campeón WWE gusta de realizarse dibujos en la piel con tinta y estos días estuvo completándose los que tiene por todo el brazo, el pecho, sumando más por la espalda. No se le van a ver demasiado bien cuando retome su carrera debdio a su atuendo, debido a su chaleco, pero en el siguiente video pueden ver perfectamente cómo son:

La buena noticia dentro de todo esto es que Reigns se encuentra bien. Pero en cuanto a su futuro como luchador nada se sabe. Obviamente, va a continuar luchando en cuanto pueda, en cuanto el ambiente sea seguro, pero en estos momentos no existe una fecha oficial acerca de cuando podría ser. Y del mismo modo tampoco puede decirse nada sobre quien puede ser su siguiente oponente, si va a participar en este PPV o en otro, o si irá a por un campeonato.