AEW coronará a un nuevo campeón en Double Or Nothing 2020 que se llevará a cabo este sábado. Cody Rhodes y Lance Archer se enfrentarán en un mano a mano en la gran final del torneo por el Campeonato TNT que se desarrolló para el efecto, y Mike Tyson estará presente para presentar el nuevo título a su primer campeón.

► El diseño del Campeonato TNT aún es desconocido

El diseño del Campeonato TNT es un misterio total en este momento. Cody Rhodes reveló en el canal The Schmoedown Twitch que Tony Khan es el único que ha visto el nuevo título hasta ahora. Y, a pesar de que hay algunas personas que quieren que el título se revele más temprano que tarde, es posible que no lo veamos hasta el PPV de este sábado.

Cody resalta que este nuevo Campeonato TNT es la visión de Tony Khan y parece que él también es la fuerza impulsora detrás de la idea.

"No creo que podamos echar un vistazo este miércoles. Nunca se sabe. Sé que hay una especie de dos corrientes de pensamiento: A algunas personas realmente les gustaría ver esto y sacarlo a la luz. Nadie lo ha visto más que Tony Khan. Me han dicho que es increíble y que es su visión y se ha ejecutado como tal, no me sorprendería."

"Al igual que nuestra generación, nos gusta presionar el botón de envío en casi todo. Ya no pensamos, solo decimos que vamos a presionar el botón de envío y lo hacemos. Podría vernos actuando en caliente y tal vez lo veamos el miércoles en Dynamite, pero si no, la primera vez que lo veremos será cuando "Iron" Mike Tyson lo presente en el pay-per-view".

AEW obviamente tiene planes para el Campeonato TNT. Tony Khan declaró que la compañía incluirá al Campeón Mundial AEW y al Campeón TNT por encima de todos los demás luchadores de la rama varonil en el ranking semanal.

Queda por ver cómo maneja AEW el tener dos títulos individuales masculinos de aquí en adelante. Considerando lo hecho por otras compañías de lucha libre a nivel mundial, no es algo que genere mayor problema, y veremos más rivalidades importantes y relevantes en su programación semanal.