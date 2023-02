DPW You Already Know | Resultados e imágenes

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento DPW You Already Know de la compañía DEADLOCK Pro-Wrestling celebrado el 25 de febrero de 2023 en Scott Building At NC State Fairgrounds en Raleigh, Carolina del Norte.

> DPW You Already Know Primero, vamos con los resultados de los combates:

Campeonato de Parejas DPW : Violence Is Forever (Dominic Garrini y Kevin Ku) vencieron a Above The Rest (Gabriel Skye y Tristen Thai) y MSP (Aiden Aggro y The DangerKid)

: Violence Is Forever (Dominic Garrini y Kevin Ku) vencieron a Above The Rest (Gabriel Skye y Tristen Thai) y MSP (Aiden Aggro y The DangerKid) Campeonato de Princesas : Wasteland War Party (Heidi Howitzer y Max The Impaler) vencieron a Jada Stone y Raychell Rose para retener el título

: Wasteland War Party (Heidi Howitzer y Max The Impaler) vencieron a Jada Stone y Raychell Rose para retener el título Campeonato Mundial Femenil DPW : Emi Sakura venció a Sumie Sakai para retener el título

: Emi Sakura venció a Sumie Sakai para retener el título Campeonato Mundial PWG vs. carrera – Carolina Warfare: Lucky Ali venció a Colby Corino para retener el título

Podemos destacar la derrota de Colby Corino, que le hace tener que abandonar la compañía, lo cual tiene que ver con la llegada del luchador a la WWE. Y también a Emi Sakura, luchadora de AEW.

Y a continuación vemos algunas imágenes del show:

Moments like this only come once in a lifetime Thank you DPW 📸: @cjdowney pic.twitter.com/SRpzOoXmdu — Colby Corino (@ColbyCorino) February 26, 2023

Main event and the stakes are HIGH. Lucky Ali's DPW Championship against Colby Corino's DPW career! pic.twitter.com/prbHAXt6Gj — Ash Loves The Good Hand 🙏 (@maybetennessee) February 26, 2023

Just casually watching the TJPW Princess Tag Team Championship being defended on American soil for the first time ever, LIKE YOU DO. 😭 pic.twitter.com/IbO6Eqyg0Z — Ash Loves The Good Hand 🙏 (@maybetennessee) February 26, 2023

