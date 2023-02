Joey Janela explica por qué necesitaba irse de AEW

Joey Janela abandonó AEW en 2022 para trabajar como independiente. Hoy, en su reciente reciente en Keepin It 100, recuerda sus tiempos allí hablando de los salarios que cobran los luchadores, al menos cuando él trabajaba en la compañía; como él mismo aclara, la escala salarial podría haber cambiado. Aunque bien es cierto que no es probable que así fuera.

> Joey Janela y el salario en AEW

“Algunas personas simplemente están felices de estar allí y ser parte de algo. Mi pensamiento al respecto siempre fue, Tony Khan, él está tratando cada semana de hacer un pequeño pay-per-view. En el pasado con Nitro, lo tenían. Tendrías grandes combates en menos de seis minutos. Tiene dos horas para lograr un programa de televisión y tiene mucha gente, muchas piezas para ese rompecabezas y muchos muchachos que tiene que tratar de satisfacer y está reservando combates de 30 minutos todas las semanas. Haces un combate de 30 minutos y un segmento de conversación de 20 minutos, ¿qué más queda?

“Otras personas tienen que ir a Dark y luchan dos veces al mes en Universal Studios frente a una multitud tibia y tienen algo de jabroni de Florida durante tres minutos. Es por eso que los luchadores están retrocediendo en su habilidad porque no les importa, les pagan, no quieren ir al ajetreo. Muchos muchachos no quieren ir de vuelta a las indies. Tienes esa opción en AEW de ir a luchar en las indies. A todos esos muchachos se les paga seis cifras. Toda la compañía está recibiendo un pago de seis cifras. A menos que la escala salarial haya cambiado. Por supuesto, hubo algún tipo de trato escalonado en el que te pagan por la apariencia cuando solo están sintiendo a alguien o probándolo. Algunas personas no quieren volver a las indies. Ganas más en las indies.

“Yo mismo lo vi durante el COVID porque las indies no estaban trabajando. Subía al ring, luchaba un par de veces al mes en esos combates de cuatro minutos, y vi mi talento retroceder. Necesitaba ese aceite. Es por eso que estaba fallando a diestro y siniestro. Todo ese año 2020 no fue bueno para mí porque estos muchachos tienen que luchar. No es como la WWE. Si no estás en la televisión, no tienes que ir. Puedes sentarte en casa”.

