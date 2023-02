WWE podría ya no querer impulsar a Matt Riddle

Matt Riddle se encuentra todavía alejado de la programación de la WWE. No hace mucho, nos enteramos de que ha terminado su rehabilitación, y se especuló con la posibilidad de que luchara en Royal Rumble 2023, pero no lo hizo. También se indicó de que iba a estar de vuelta en el Monday Night Raw del 13 de febrero según un anuncio local, pero eso tampoco sucedió, y no se ha conocido nada del “Original Bro” desde entonces, salvo el hecho de que fuera sancionado por violar la política de bienestar de la compañía.

► Matt Riddle continúa ausente de la programación de WWE

La aparición más reciente de Matt Riddle en la televisión de la WWE fue en el episodio de Monday Night Raw del 5 de diciembre, donde hizo equipo con Kevin Owens en un esfuerzo fallido contra The Usos. Tras la conclusión del referido combate, Solo Sikoa lo atacó brutalmente, lo que provocó que Riddle fuera arrojado fuera de la arena y fuera sacado con asistencia.

Dadas las conocidas circunstancias en torno a Matt Riddle, queda por ver cuándo o si regresará a la televisión de la WWE. Dave Meltzer se refirió a esta situación en el reciente Wrestling Observer Radio, donde señaló que es posible que WWE ya no quiera invertir en Riddle.

“Ha estado fuera de rehabilitación durante mucho tiempo, su suspensión terminó hace casi un mes, cuatro semanas. Puede ser que simplemente hayan decidido no usarlo para WrestleMania y no hacer nada con él, o tal vez simplemente no quieran invertir en él.

Supongo que volverá, pero cuando se fue, insistieron en decir que se iría durante seis semanas, y estamos en alrededor de 11 o 12 semanas”.

Hace un par de semanas, The Original Bro recurrió a sus redes sociales para insinuar que regresaría pronto de su pausa. Sin embargo, se desconoce cuándo Riddle regresará a la programación.