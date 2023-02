PPW Magnum Opus #4 | Resultados

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento PPW Magnum Opus #4 de la compañía Paradigm Pro Wrestling emitido el 21 de febrero de 2023; se grabó el 16 de diciembre de 2022 en The ArenA en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos.

We're back on @FiteTV's #FITEPlus this Tuesday at 7PM ET / 4PM PT for a new episode of #PPWMagnum!@HoodFoot418 v @Alex_kane11 @JakeBravado v @shawmason_ @LOBO_OKAMI v @BobbyBeverly

Subscribe today for $4.99/month for access to shows from PPW, GCW, AIW, Unsanctioned & more! pic.twitter.com/WnXn5Vpbtn

— Paradigm Pro Wrestling (@ParadigmProWres) February 21, 2023