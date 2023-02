Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento BodyZoi Fly Or Crash de la compañía BodyZoi Wrestling celebrado el 26 de febrero de 2023 en el Salle Culturelle en Colfontaine, Bélgica.

> BodyZoi Fly Or Crash

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Rivality (MBM y Ultima Sombra) vencieron a CPF (Danny Black y Joe Lando) en una lucha de parejas

Mike D Vecchio venció a Connor Mills en una lucha mano a mano

Campeonato de Parejas iBodyZoi : Vlaamse Catch Coalitie (Daniel Akindele y Noe Ahukah) vencieron a Les Enfants Terribles (Georges Balzac y Gustave Le Brun) para ganar el título en una lucha sin descalificación

: Vlaamse Catch Coalitie (Daniel Akindele y Noe Ahukah) vencieron a Les Enfants Terribles (Georges Balzac y Gustave Le Brun) para ganar el título en una lucha sin descalificación Robbie X venció a Leon Slater en una lucha mano a mano

Tristan Archer venció a Jack Sans-Nom por descalificación en en una lucha mano a mano

Campeonato Four Way BodyZoi: Aigle Blanc venció a Bandido, Senza Volto y Tucker para ganar el título en una lucha cuadrangular

No podemos no destacar en esta ocasión al joven luchador Bandido, que tanto está llamando la atención de un tiempo a esta parte en algunas de las compañías luchísticas más grandes, y que no hace mucho firmó un contrato con All Elite Wrestling. Lamentablemente para él, en este evento perdió el título.

Y a continuación vemos algunas imágenes del show:

También puedes ver los resultados e imágenes de otros eventos independientes recientes: