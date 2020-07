A pesar de que los eventos de WWE siguen celebrándose sin público parece que la compañía de Vince McMahon está dispuesta a tirar la casa por la ventana y volver a apostar por dos citas especiales en el pasado, una espectacular y otra muy controvertida.

Es hora de reinventarse. Ya hemos visto que, según las últimas actualizaciones, o mejor dicho, los últimos rumores, WWE se está planteando hacer algo disparatado para celebrar el próximo evento de SummerSlam en una playa o en un barco en alta mar. Sin duda esto daría un toque exótico a este PPV; aunque a estas alturas desgraciadamente, todo lo que signifique salir del Performance Center de Florida ya es exótico de por sí.

► Crown Jewel, uno de los eventos de WWE que sigue entrando en los planes para 2020

No lo tienen fácil, y ya no es solo por la situación de alerta sanitaria que se vive en todo el mundo por el coronavirus, sino porque más allá de de esta realidad, WWE no sabe lo que hacer para cumplir con el contrato que le ata por diez años a Arabia Saudita.

En la reunión anual que Vince McMahon mantiene con los accionistas de la compañía fue preguntado por este tema en concreto, por el regreso de WWE a Arabia con su show de Crown Jewel, a lo que el mandamás de la mayor compañía de entretenimiento deportivo del mundo contestó:

"Volver a Arabia es una posibilidad que sigue estando sobre la mesa, aunque de momento sólo la barajamos de cara a final de año. Arabia ya ha pasado por lo que estamos pasando ahora en los Estados Unidos y, ciertamente, están en una mejor situación que nosotros. Esto es algo a considerar, así que no descartamos nada, aunque todo estará marcado por la evolución del coronavirus día a día".

Recordemos que WWE ya estuvo este año en Arabia, justo antes del cierre de fronteras, y a pocas semanas de WrestleMania. Allí vivimos cómo Undertaker destrozó a AJ Styles con un solo chokeslam y como Goldberg vencía a The Fiend en el combate por el Campeonato Universal que todos nos hemos obligado a olvidar. Nos parece que fuera hace años, pero no, fue hace apenas 5 meses y por aquel entonces aún resonaban los ecos de la muerte del periodista Jamal Kashoggi en la embajada de Arabia en Estambul en extrañas circunstancias, así como uno de los eventos de WWE más desastrosos que se recuerdan en los últimos tiempos como fue aquel Crown Jewel de noviembre de 2019.

►Evolution 2 es prácticamente una obligación

Evolution 2 es uno de los eventos de WWE más esperado por todos. El show, dedicado enteramente al elenco femenil de la compañía se celebró en octubre de 2018 en Long Island (Nueva York) y fue catalogado por los críticos como el mejor evento que la compañía puso en liza aquel año. La buena noticia es que, como ya os hemos informado en SÚPER LUCHAS, es que la segunda edición de este show parece que está bastante cerca de cerrarse.

Las últimas informaciones hablan también de final de año, ya que hasta hace unos días se hablaba de celebrar Evolution 2 como un especial de NXT en el fin de semana de Summerslam, pero nada más lejos de la realidad en estos momentos. A falta de poco más de tres semanas para uno de los eventos de WWE más longevos, la compañía no tiene previsto celebrar este show a corto plazo ya que está centrada en buscar y organizar la logística de un SummerSlam "diferente" a los shows que estamos acostumbrados a ver en los últimos meses.

Sea como fuere, lo que sí es cierto es que WWE recuperaría uno de los eventos que había "descatalogado" hace unos meses en WWE Network, y habiendo vivido en primera persona la magia de aquella noche del primer Evolution no produce una tremenda alegría volver a leer sobre la celebración de este show tan especial, además, en un mes en el que se ha celebrado la "Revolución de las mujeres" en WWE Network, no podemos hacer otra cosa que rescatar las palabras que Stephanie McMahon nos dijo en la entrevista que le realizamos antes de aquel PPV:

"Estamos donde estamos por una razón y no me gusta mirar hacia atrás sino hacia delante, así que creo que no cambiaría nada de lo que hemos hecho en el plano femenil a lo largo de la historia. "Evolution es una gran celebración con la que WWE se vuelca, y es un puente de unión con nuestra sociedad y con nuestra comunidad. Evolution significa un despliegue total de todos los medios de los que dispone la compañía dedicados exclusivamente a las mujeres. Las redes sociales harán historia en una cobertura sin precedentes. Estamos apoyando a nuestras mujeres al 100% pero más que por ellas lo hacemos por nuestra audiencia que hace tiempo que nos viene pidiendo un evento así. "Evolution no representa un cambio solo en el negocio de la lucha sino en todo el mundo. Es un momento importantísimo para las mujeres que creen en ellas mismas y utilizan su voz para hablar por todos, no solo por ellas".

Si Stephanie McMahon hablaba así antes de la celebración del primer Evolution, después de haber sido testigos del éxito del mismo se nos hace difícil pensar que la compañía no estuviera detrás de la celebración de un segundo evento femenil, ya que como nos dijo Rhea Rippley: "Las mujeres estamos a la altura de los hombres" ¡A buen seguro que sí!

