La ex Campeona NXT, ex Campeona de Parejas WWE, miembro de las Kabuki Warriors y ganadora del Mae Young Classic 2017 Kairi Sane dijo adiós a WWE después del reciente episodio de Monday Night Raw. No fue la mejor despedida por parte de la empresa puesto que todo se basó en que recibió una golpiza de Bayley, y la última imagen que vimos de ella en televisión fue luego de dicha golpiza, con Asuka a su lado visiblemente preocupada.

Y así, con estas palabras, momentos después la Pirate Princess se despedía de los fanáticos luego de haber pasado tres años en la compañía:

La salida de Kairi Sane de WWE es una verdadera lástima, ya que podría haber hecho muchas más cosas como Superestrella, pero es comprensible que su prioridad a partir de ahora sea su matrimonio, y por ello se marchó en buenos términos con la compañía, sumado al cúmulo de reacciones positivas que recibió la luchadora de 31 años.

Además de sus ahora ex compañeros y fanáticos en general, la compañía honró con un video muy especial de homenaje a Kairi Sane luego de estar en sus últimas grabaciones de Raw. Así lo dio a conocer la compañía en su cuenta de Twitter, con el respectivo homenaje.

#ThankYouKairi . @KairiSaneWWE bids an emotional farewell to the WWE Universe as @WWEAsuka , @ShinsukeN and @TozawaAkira wish their friend well on her next voyage... ⛵️⚓️ pic.twitter.com/cFjGxsMfCd

Asuka, Shinsuke Nakamura y Akira Tozawa tuvieron palabras emotivas para Kairi Sane, quien emprende rumbo al siguiente capítulo en su vida. Esto fue lo que le dijeron a la Pirate Princess:

La propia Kairi Sane también fue entrevistada y, de manera muy emocional dijo lo siguiente:

"Estoy feliz. Soy la mujer más feliz. (...) Fue una experiencia asombrosa para mi que nunca olvidaré. Gracias por animarme. Realmente lo aprecio."

Al final, cuando le preguntaron a Kairi Sane qué es lo que sigue para ella en el futuro, la luchadora respondió:

"Soy una pirata, así que nunca dejo de viajar, ¿Verdad?. Así que estaré yendo a mi siguiente viaje. ¡Buen viaje!"

WWE usó el hashtag #ThankYouKairi, que se ha vuelto popular en el Universo WWE para agradecer a la Pirate Princess, y en estos tres años que estuvo en la compañía se ha ganado el cariño y respeto de muchos. Por ello, no podíamos dejar de lado también una reciente publicación de AJ Styles despidiéndose de ella.

@KairiSaneWWE will be missed in the @WWE From the elbow to the forearm you are one of the best. The truth is there is no place like home. Thank you for sharing your time and hard work with us.

— AJ Styles (@AJStylesOrg) July 29, 2020