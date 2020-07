La luchadora japonesa que fuera Campeona NXT y Campeona de Parejas WWE dice adiós al imperio luchístico de Vince McMahon. Porque quiere volver a Japón para centrarse en su vida personal con su esposo. Parece que va a continuar trabajando como embajadora de la empresa pero no en los encordados.

Es una verdadera lástima porque podría haber hecho muchas más cosas como Superestrella pero es comprensible que su prioridad a partir de ahora sea su matrimonio. Quizá dentro de un tiempo cambie de opinión. Pero por ahora solo queda despedirse de ella y desearle lo mejor de ahora en adelante.

► El adiós de Kairi Sane a WWE

Como no podía ser de otra manera, la gladiadora está recibiendo todo tipo de mensajes de cariño en este momento. Por eso es una buena ocasión para conocer las reacciones de las Superestrellas al adiós de Kairi Sane a WWE en Twitter. Aunque entre todas ellas primero destacamos la de Bayley.

"Adiós".

Cabe mencionarse que la reina de la marca azul y de la división de mujeres por equipos dio una golpiza a la japonesa anoche en Monday Night Raw. Esta podría ser la excusa de Sane para volver dentro de un tiempo e intentar vengarse de ella. Aunque parece únicamente una manera de que se despida que otra cosa.

La verdad es que las campeonas no tienen tiempo de estar tristes.

Por supuesto, la gran mayoría de respuestas al adiós de Kairi Sane no fueron así.

Love you !!!! ⚓️🧞‍♀️🤍 — NattieByNature (@NatbyNature) July 28, 2020

"¡¡¡Te quiero!!!".

I love you @KairiSaneWWE ❤️🌸

Thank you for everything — Billie Kay (@BillieKayWWE) July 28, 2020

"Te quiero, Kairi Sane. Gracias por todo".

Thank you for being amazing and for beating me up that one time 🙏 — Shazza McKenzie (@Shazza_McKenzie) July 28, 2020

"Gracias por ser increíble y por darme una golpiza aquella vez".

"Cuídate".

And we absolutely feel the same about you!!! Thank you for always being such a bright light!! — Sarah Schreiber (@sarahschreib) July 28, 2020

"¡Nosotros sentimos absolutamente lo mismo por ti! ¡Gracias por ser siempre una luz tan brillante!".

