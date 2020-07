En medio de los rumores de que esta noche en Raw sería la última presentación de Kairi Sane en un ring de WWE, luego de que la semana pasada obtuviera una sorpresiva victoria ante Bayley, y esta última haya amenazado con darle una paliza, resulta que finalmente se ha develado el misterio alrededor de la Pirate Princess.

Durante el reciente Monday Night Raw, tuvimos una lucha titular entre Asuka contra Sasha Banks para dirimir de una vez por todas quién sería la Campeona Raw, luego de que "The Boss" tuviera "secuestrado" el título. El encuentro tenía una estipulación de que el campeonato podía cambiar de manos con una descalificación, conteo fuera o intervención en favor de alguna de las contendientes. De hecho, antes de que sonara la campana, vimos a Kairi Sane perseguir a Bayley hasta detrás de bastidores.

En un encuentro que se estaba llevando de buena manera y transcurriendo con normalidad, cuando Asuka parecía tomar ventaja, se proyectó en la pantalla gigante una escena en donde Bayley estaba castigando a Kairi Sane. Esto, desconcentró a la entonces Campeona Raw y luego de dudar un poco, salió en auxilio de su compañera y amiga, quien quedó toda maltrecha. Esto significó que Sasha Banks ganara el encuentro por conteo fuera, y sea proclamada como nueva monarca, mientras Asuka veía cómo había quedado Kairi Sane tras el ataque.

Y lo que muchos pensaron que iba a ocurrir terminó ocurriendo, ya que la escena donde Kairi Sane terminó siendo atacada fue lo último que veríamos de ella en WWE, al menos por ahora, ya que minutos después vimos cómo la ex Campeona NXT publicó en su cuenta de Twitter un par de mensajes que suponen un adiós de la compañía, confirmando así todos los rumores que existían sobre ella, y haciendo del ataque recibido esta noche, una forma de remover a su personaje.

My time in the NXT & WWE locker rooms was incredible. Everyone was kind, funny, & talented, so every day was full of happiness. Also, I was saved by the supportive staff behind the scenes. I will forever love & respect all these professionals I had the pleasure of working with.🍀

I was able to accomplish so much in the last three years, but it wasn’t because of my ability or my strength. It was because of all of the constant, warm support from the fans. I am so thankful I could meet you all.

Thank you from the bottom of my heart,

Kairi Sane☺️⚓️ pic.twitter.com/BaH2UBi9wn

— KAIRI SANE (@KairiSaneWWE) July 28, 2020