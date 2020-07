A menos de un mes de la segunda cita más importante del año para WWE, parecía lógico que la compañía empezara ya a concretar sus primeros combates. Y cual puente con Extreme Rules, ayer en Raw se disputaron dos revanchas de este último PPV. Una de ellas, especialmente esclarecedora sobre el que podría ser el estelar de esta próxima edición de SummerSlam.

primeros combates para SummerSlam 2020

► Presumible estelar concretado de SummerSlam 2020

Drew McIntyre volvió a enfrentarse a Dolph Ziggler bajo reglas extremas, aunque ahora sin el Campeonato WWE de por medio. No obstante, una victoria de Ziggler seguramente hubiera otorgado otra tentativa titular a "The Show-Off", por lo que en este sentido, resultó decisivo el resultado del choque. Así, instantes después de que McIntyre saliera con el brazo en alto, un RKO de Randy Orton tumbó al escocés.

Minutos atrás, "The Viper" avisó que echaba de menos portar alrededor de su cintura el título que ha conquistado en nueve ocasiones a lo largo de su carrera. Y como ya reportamos semanas atrás, efectivamente Orton irá contra McIntyre en "The Biggest Party of the Summer" el próximo 23 de agosto, según confirmó WWE de manera oficial. Se supone que, al recibir tal mensaje de Orton, McIntyre aceptó el reto.

«¡El Campeonato WWE estará sobre la mesa en SummerSlam cuando Drew McIntyre defienda el oro contra "The Viper" Randy Orton!»

Y por otra parte, ya sabíamos desde la previa de WWE RAW que el título de duplas de The Street Profits iba a estar en juego en SummerSlam. Y la pasada noche, Andrade y Ángel Garza se impusieron a The Viking Raiders y Ricochet & Cedric Alexander para situarse como retadores.

De resultas, el cartel de SummerSlam 2020 suma ya un par de encuentros.

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

The Street Profits (c) vs. Andrade y Ángel Garza

