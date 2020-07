No hacía falta atar demasiados cabos para prever que finalmente, SummerSlam 2020 se llevaría a cabo desde el Performance Center de WWE en Orlando (Florida); tradición para todos los shows de la empresa desde que estalló la crisis del coronavirus.

Otro varapalo a las pretensiones de Vince McMahon, quien tendrá que conformarse con un centro de entrenamiento para su PPV más importante del año después de WrestleMania y afrontar las bajas de nombres estelares: Brock Lesnar, Roman Reigns o Becky Lynch.

Como señalé, quizás este sea el motivo de que el "Chairman" tenga en mente crear nuevas estrellas, al menos mientras varios de esos pesos pesados se encuentran ausentes de la programación. Pero al mismo tiempo, sus últimas decisiones creativas no parecen ir en tal dirección, y a comienzos de esta semana Dave Meltzer reveló lo siguiente acerca de dos jóvenes duplas.

«El plan original para SummerSlam era la lucha por el título con Street Profits vs Garza y Andrade. Parecía que la estaba construyendo para el último PPV, pero los Street Profits estuvieron ausentes, por lo que no pudieron hacerlo».

Campeonato de Parejas Raw en SummerSlam

► Defensa del Campeonato de Parejas Raw en SummerSlam 2020

Pero tras la incertidumbre, el Ricochet y Cedric Alexander vs. The Viking Raiders vs. Andrade y Ángel Garza que tendrá lugar mañana en Raw despeja cualquier duda. Porque el ganador enfrentará a los monarcas de Raw, Street Profits, en la gran cita estival del próximo 23 de agosto.

Y ciertamente esto no debería ser una gran noticia, considerando que se trata del cetro de duplas de la hasta hace poco marca estrella de WWE. Sin embargo, su reciente historial desde que Montez Ford y Angelo Dawkins lo portan luce muy poco alentador acerca de la consideración de Mr. McMahon por estos gladiadores: únicamente Elimination Chamber 2020 y WrestleMania 36 han sido escenario de defensas.