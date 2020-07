Un reporte nos pilló de improviso ayer poco antes de la emisión de WWE RAW. Según Mike Johnson de PWInsider, McMahonlandia baraja llevar a cabo SummerSlam 2020 fuera del Performance Center de Orlando; bien en una playa o bien en un crucero al estilo Chris Jericho.

Y aunque mi compañero de SÚPER LUCHAS Ricardo Rendón ya señaló las dificultades que esto conllevaría, tanto por la coyuntura del coronavirus (Florida continúa anclada en unos 10 mil casos de contagios diarios) como por posibles problemas meteorológicos, Bryan Alvarez confirmó bajo la más reciente edición del Wrestling Observer Live que WWE busca dar un revulsivo a la presentación de sus PPV.

plan de Vince McMahon para SummerSlam 2020

► El último disparate de Vince McMahon

«No creo que hagan SummerSlam en una playa o un barco. Pero sí sé esto. Sé que Vince quiere hacer algo disparatado para SummerSlam. No quiere que sea otro SummerSlam en una arena vacía con unos pocos fans llevando mascarillas. Pienso que PWInsider estaba hablando de potenciales localizaciones. Algo que ya hicieron respecto al "Boneyard Match". No sé lo que van a hacer, pero Vince quiere hacer algo. Vamos a averiguar muy pronto cuál es su último plan disparatado. Quiere hacer algo diferente respecto a lo que llevan haciendo en los últimos PPV».

Tal vez Mr. McMahon siga a la empresa Game Changer Wrestling y comprobara las posibilidades que ofrece llevar a cabo un show en mitad de un paseo marítimo, como hizo esta "indie" el pasado fin de semana con su evento Homecoming en Atlantic City (New Jersey); cita donde Lio Rush regresó a los rings.

Bromas aparte, pues la envergadura de un evento como SummerSlam haría muy complicada una organización similar, sí que hay de momento dos combates confirmados para "The Biggest Party of the Summer", que dejan su cartel de la siguiente manera.

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

The Street Profits (c) vs. Andrade y Ángel Garza

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.