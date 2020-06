Análisis: ¿Es Randy Orton el mejor luchador de WWE?

¿Quién es el mejor luchador de WWE? Una pregunta difícil de responder aunque, sin lugar a dudas, Randy Orton estaría en la lista. El "Asesino de leyendas" ha culminado una gran semana con Monday Night Raw tras acabar con Christian, el mejor amigo de Edge, de la misma manera en la que acabó con el de Toronto en Backlash 2020, de un puntapié en la cabeza.

Cierto es que Orton contó con la inestimable ayuda de Ric Flair, pero eso es lo que le hace aún más grande si cabe. Si es el mejor luchador de WWE o no es algo que solo el lector o el aficionado es capaz de dilucidar dadas sus características y sus preferencias, pero en las siguientes líneas, SÚPER LUCHAS intentará ayudarte a tomar una decisión.

► Si hablamos de títulos, Randy Orton no es el mejor luchador de WWE

A pesar de encontrarse entre los 5 competidores con más títulos en WWE, Randy Orton no es el mejor luchador de la historia de la compañía en este aspecto. Si hablamos sólo de campeonatos mundiales, Randy Orton tiene 13 en su haber (9 mundiales y 4 de peso completo) y esto le llevaría a ocupar el cuarto puesto en el ranking histórico por encima de Hulk Hogan pero por debajo de Triple H (14 campeonatos), John Cena y Ric Flair (empatados con 16 en lo más alto).

Pero además, Randy Orton es ganador del Grand Slam de WWE o poseedor de todos los títulos de la compañía, al haber ganado también 1 vez el Campeonato Mundial de Parejas (junto a Edge), 1 vez el Campeonato de los Estados Unidos y 1 vez el Campeonato Intercontinental. Pero la cosa no queda ahí ya que Orton ha ganado el Royal Rumble en dos ocasiones (2009 y 2017) y el combate de escaleras de Money in the Bank (2013).

Fuera de la compañía, en lo que se refiere a otros galardones igualmente prestigiosos, Randy Orton consiguió ser el "Novato del Año" en 2001 y "Mejor luchador" en 2008, según la revista especializada Sports Illustrated, entre otros.

► Tiene esa mentalidad Old School

Randy Orton es de la vieja escuela. Tras firmar con WWE a finales de 1999 y debutar en 2002 junta a John Cena o Brock Lesnar, "La Víbora" es ese tipo de atleta que ha visto pasar varias generaciones de competidores sobre el ring, desde Hulk Hogan o Undertaker (en su mejor época) a The Rock, Mick Foley o Stone Cold Steve Austin, pero también Jake "The Snake" Roberts o Scotty 2 Hotty (como él mismo confesaba en una rueda de prensa antes de Backlash).

Pero si hay algo que le sirvió en su carrera para llegar a donde ha llegado a día de hoy es haber formado parte del grupo más poderoso de la historia de WWE, Evolution. La impresionante facción formada por Ric Flair, Triple H, Batista y el propio Orton fue lo que le acabó de dar el espaldarazo definitivo que Orton necesitaba para convertirse en una leyenda.

Orton era joven, y como él se ha encargado de recordar a todos recientemente, cometió una gran cantidad de errores pero de eso se trata ¿no? Aprender por ensayo y error fue la mayor lección de Randy Orton. No tendríamos a este Randy despiadado si no hubiéramos tenido al Randy alocado de su juventud:

"Tuve suerte de dar con la gente adecuada que me dio una segunda, tercera y cuarta oportunidad cuando la necesité".

Esas fueron las palabras del propio Orton en el último podcast de WWE After the Bell, con Corey Graves. Orton sí que aprendió del mejor luchador del qué se podía aprender por aquel entonces, Ric Flair. Aprendió la mentalidad, la psicología del ring, aprendió que menos es más pero sobre todo aprendió a disfrutar de lo que ocurría entre las cuerdas, pero también fuera de las cuerdas, aprendió de qué iba este negocio.

Y eso es de lo que se trata a día de hoy con tanta polémica y tanto revuelo que causaron sus palabras en las redes sociales la semana pasada criticando los combates de NXT TakeOver In Your House. Randy no criticó, Randy aconsejó a las jóvenes Superestrellas que hay que bajar el ritmo, que él lleva más de 20 años en esto y que sabe que tu cuerpo no aguanta más de 250 combates anuales, viajes, hoteles y largas distancias. Fue un consejo en toda regla que algunos como Tommaso Ciampa no supieron entender.

► El mensaje que mandó en Backlash 2020

Lo que Randy Orton y Edge nos dejaron el pasado domingo en Backlash 2020 quizá no fue "la mejor lucha de la historia", pero sí fue realmente buena. Fue un claro mensaje dedicado a todos aquellos jóvenes que se creen saberlo todo por el simple hecho de llegar a WWE y no se dan cuenta de que es ahora cuando empieza el camino para convertirse en el mejor luchador de todos.

Ayudado por la tremenda producción televisiva de WWE en la que pudimos disfrutar de novedosos encuadres, un árbitro con la vestimenta de los años 80, el micro del MSG y la voz del más grande de todas, Howard Finkel, Randy Orton mandó un claro mensaje de lo que hay que hacer, un mensaje de que la vieja escuela no es "vieja" sino que está más en boga que nunca y es más demandada que nunca, quizás por la cantidad de combates que se disputan a la velocidad del rayo y que dejan a la audiencia sin aliento.

Edge vs. Orton es una oda a la lucha estadounidense de antaño, sin que esto suene a añoranza, y además, es un libro abierto que debería de visionarse una y otra vez en cualquier escuela luchística que se precie.Tener a Randy Orton dentro de este elenco, a tiempo completo y con todo lo que está sucediendo en el mundo, tiene que hacer que nos sintamos afortunados y tenemos que aprender a apreciarlo ya que llegará el momento en que desgraciadamente este tipo de atleta se extinga y tengamos que acudir a WWE Network para recordar lo que fue un tipo de deporte de entretenimiento completamente diferente.