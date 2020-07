Es lógico que un gladiador como Rey Mysterio, ejemplo dentro y fuera del ring, deje huella sobre muchos de los talentos con los que ha compartido vestidor. Cody Rhodes es uno de ellos, cuando ambos coincidieron en WWE hace ya casi una década, y esta buena relación se evidenció con la participación de Mysterio en All In, pese a que McMahonlandia intentara por todos los medios que el enmascarado no apareciera por aquel evento que, a la postre, fue la semilla de All Elite Wrestling.

Hoy, con el futuro de Mysterio en el aire, después de cuatro meses trabajando sin contrato para WWE, y entre rumores de una posible marcha a la casa actual de Cody, se vuelve a vincular a ambos. La semana pasada, "The American Nightmare" puso por las nubes a Mysterio, considerándolo el más grande de la historia.

«Si en algo podemos estar de acuerdo Chris Jericho y yo es que no hay nadie más grande que Rey Mysterio. Alguien realmente especial. Hay gente a la que le doy mucho crédito por ayudarme a construir mi carrera, y no siempre son los nombres obvios. Dusty y Dustin, por supuesto, pero son familia. Rey Mysterio, ni siquiera sé si se acuerda, cambió por completo mi carrera».

► Rey Mysterio, ¿otro "Judas" para WWE?

Y en su última entrevista concedida a ESPN, el vicepresidente ejecutivo de AEW responde directamente a la cuestión de si podría recalar en sus filas.

«Para mí, el mejor luchador de la historia, sin lugar a dudas, es Rey Mysterio Jr. Y tiene amigos aquí. Jericho y él son amigos. Mysterio tampoco tiene miedo de salir de allí. No es un luchador de una sola compañía. Y creo que a Rey aún le queda mucho que ofrecer en lo que respecta a lucha libre. Tal vez alguien está hablando con él sobre esto en este punto. Quién sabe».

