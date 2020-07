AEW DYNAMITE (22 de julio 2020) | Resultados en vivo | Inner Circle vs. Jurassic Express

AEW DYNAMITE 22 DE JULIO 2020 .— Después de Fight for the Fallen, las aguas se calman un poco en All Elite Wrestling. Sin embargo, esto es sólo para tomar vuelo, ya que las rivalidades a largo plazo continúan, mientras que las nuevas ya se vislumbran. Por lo pronto, este episodio tendrá un interesante encuentro estelar en el que “The DemoGod” Chris Jericho y Jake Hager enfrentarán a Luchasaurus y Jungle Boy. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Daily's Place, en Jacksonville, Florida.

También veremos una lucha de parejas con la estipulación "Falls Count Anywhere". En ella, los Young Bucks harán frente a The Butcher & The Blade.

En mano a mano, "Hangman" Adam Page enfrentará a Five, uno de los esbirros de Mr. Brodie Lee.

En lucha de damas, Diamante combatirá con Ivelisse Velez.

Además, Cody tendrá su reto abierto por el Campeonato TNT.

