Cody lanza guiño a Rey Mysterio: "No hay nadie más grande"

Cuando a comienzos de este mes supimos que Rey Mysterio lleva desde marzo trabajando sin contrato en WWE, apuntamos la posibilidad legal de que el enmascarado apareciera por sorpresa en un episodio de AEW Dynamite. Y es que los Élite se han convertido en una alternativa "mainstream" muy interesante para cualquier talento, y en especial, para Mysterio, como comentó Dave Meltzer.

«Lo único seguro es que no hay nada seguro con Vince [McMahon]. Si yo estuviera en el lugar de Rey, en el momento de su carrera en el que se encuentra, y ahora hablamos de Dominik, estaría más seguro de un impulso en AEW que en WWE, como también en cuanto a ser un tipo importante y no ser olvidado».

La buena relación entre Mysterio y varios nombres de peso de AEW viene de lejos, caso de Cody Rhodes, con quien coincidió en WWE durante los primeros años de la "PG Era". Pero también fuera de los dominios de Vince McMahon. De hecho, Mysterio formó parte del estelar de All In, germen de AEW, hace ahora casi dos años.

Cody lanza guiño a Rey Mysterio

► Rey Mysterio sería recibido con los brazos abiertos en AEW

Y entre especulaciones acerca del futuro de Mysterio, "The American Nightmare" elogió de esta manera al veterano "Master of the 619" bajo una reciente entrevista concedida a Sports Illustrated.

«Si en algo podemos estar de acuerdo Chris Jericho y yo es que no hay nadie más grande que Rey Mysterio. Alguien realmente especial. Hay gente a la que le doy mucho crédito por ayudarme a construir mi carrera, y no siempre son los nombres obvios. Dusty y Dustin, por supuesto, pero son familia. Rey Mysterio, ni siquiera sé si se acuerda, cambió por completo mi carrera. «Rey, Randy Orton y Big Show son tres personas que hicieron un gran trabajo perfilando mis habilidades como luchador. Yo no sabía ni de lejos tanto como ellos, y sigo sin saber tanto como ellos. Fueron muy importantes para mí».

Lo último que supimos de Mysterio, después de que WWE informase que existían posibilidades de que no luciera como Aníbal Barca, es que el veterano había mantenido una reunión con el Imperio McMahon esta semana, sin que conociéramos el resultado de tales negociaciones. No obstante, Dave Meltzer cree que finalmente llegarán a buen puerto.