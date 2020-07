Pocos documentales acerca de los supuestos últimos días de un luchador sobre los rings han tenido menos vigencia y credibilidad que 'Undertaker: The Last Ride'. Vigencia porque apenas 24 horas después de la emisión del comentado quinto capítulo, el propio Taker no cerró la puerta a una nueva implicación si Vince McMahon marca su número. Y credibilidad porque varios antiguos compañeros de vestidor de "The Phenom" no compraron tal retiro, incluso antes de que este concediera dichas declaraciones.

Ahora, el club de los escépticos se amplía con Luke Gallows, quien está haciendo un incansable tour de declaraciones por los medios luchísticos desde que fue despedido de WWE. En esta ocasión, bajo el podcast 'The Wrestling Inc Daily'.

retiro de Undertaker

► A Undertaker aún le queda gasolina en el depósito

«No sé si Undertaker volverá a luchar. Pero después de ver su estado de forma y lo duro que es, sin duda le queda al menos un combate más. Al comienzo de la filmación lanzó un puñetazo y su brazo atravesó una ventanilla. Se hizo una laceración, con los tendones por ahí y la sangre. De haber sido otro tipo, seguramente habrían detenido el combate y habría recibido atención médica importante. Pero él no. Se tapó la herida con una toalla, paró 10 segundos y volvió a la carga. Es un tipo duro; lo ví con mis propios ojos. En cuanto a que tenga otro combate, de la manera adecuada pienso que sí. «Pienso que fue genial que AJ y Undertaker lucharan en ese escenario, porque no puedes hacer una WrestleMania con AJ Styles y The Undertaker en un Performance Center vacío. Es un combate que merece reacción del público. «Lo dije también en Slammiversary. Por muy divertido y guay que fuese Slammiversary, se echó en falta público cuando los Motor City Machine Guns los mostró al principio del PPV, porque la reacción habría sido tremenda. Le dije a esos tipos que era una pena que no pudieran llevarse esa ovación. Será divertido cuando el mundo se abra de nuevo sentir esas reacciones. «El "Boneyard Match" fue ellos dos haciendo lo mejor que podían hacer con los recursos disponibles. Desde el punto de vista creativa, era lo que había que hacer. Pero creo que probablemente a AJ le gustaría darle a Taker ese combate ante una gran cantidad de público. Lo sé».

La entrevista completa de The Wrestling Inc Daily a Luke Gallows puede escucharse aquí.

WWE RAW (27 de julio 2020) | Asuka vs. Sasha Banks

