Cody Rhodes confirma renovación con WWE: «Hasta más de los 40»

Es el técnico más importante bajo contrato con WWE, y como un «babyface» resulta tan difícil de encontrar hoy día, el otrora Imperio McMahon no dudará en tenerlo bajo su paraguas todo el tiempo posible.

Inicialmente, a su regreso, Rhodes firmó contrato por tres años, y según Dave Meltzer, «The American Nightmare» rubricó una renovación el pasado octubre, meses antes del final de su acuerdo. Reporte desmentido por Sean Ross Sapp de Fightful en diciembre y no confirmado oficialmente por el propio Rhodes.

Hasta ahora, con recientísima entrevista concedida por el propio Rhodes a Justin Walker de 8 News Now (créditos a F4WOnline.com por la transcripción). Rhodes no concreta la fecha de su renovación ni por cuánto tiempo se extiende esta.

«Puedo decirte que luchar hasta más de lo 40 está fuera de duda, porque, no te estoy dando una exclusiva, porque se publicó en muchas partes, pero firmé un nuevo contrato con WWE. Y va más allá de mi 40 cumpleaños.

«Sin embargo, diré que el plan sigue siendo, cuando sea el momento de retirarme, salir sin vivir un proceso doloroso. Principalmente porque vi a mi padre como un luchador viejo. Y a él le encantaba, lo disfrutaba, pero para su hijo era duro de ver […] Así que ya los 40 no son el horizonte. No sé, actualizaré el número. Además, alcancé este apogeo de mi trayectoria un poco tarde. A menudo me olvido que estoy cerca de los 40».