El 12 de enero de este año, Tessa Blanchard hizo historia al derrotar a Sami Callihan, arrebatándole el Campeonato Mundial de Peso Completo Impact durante el PPV Hard To Kill 2020 y se convirtió en la primera mujer en la historia en ganar el título máximo varonil de esta compañía, aunque no la primera en la historia, pues antes estuvo Kimber Lee.

A los pocos días, Charlotte Flair dijo que no se veía ganando un campeonato mundial varonil. Pero ahora, tal vez porque la polémica de la coronación de Blanchard ya pasó, ha cambiado de idea según le dijo a Gary Cassidy de Sportskeeda en una reciente entrevista.

► ¿Charlotte Flair quiere luchar contra hombres para buscar el título mundial o el título Universal?

"Es algo que quiero perseguir, pero si miras el panorama general, cuando las mujeres están teniendo éxito en diferentes organizaciones en todo el mundo, todas tenemos éxito y todas estamos ganando con eso. El que ella (Tessa) haya logrado ese reconocimiento es simplemente... nosotras deberíamos apoyar y estar extremadamente orgullosas, como mujeres, de verla lograr eso porque cuando a una le está yendo bien, a todas les va a ir bien.

"Y eso es lo que más ha impulsado la Revolución Femenil, porque trabajamos mejor en pares, cuando no estamos solas. Así que ganar un título varonil no es algo en lo que piense en este momento, pero no podría estar más orgullosa y feliz por lo que está haciendo por las mujeres de todo el mundo".