Aunque inicialmente les reportamos aquí en SÚPER LUCHAS que el pasado domingo se llevó a cabo la grabación del PPV Backlash 2020, según dijo Sean Ross Sapp de Fightful Select, hay que informar ahora que tal vez esa información no es del todo correcta. De acuerdo al periodista Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, fueron solo algunas luchas las que se grabaron, mientras que las demás irán en vivo, como ya ha ocurrido en pasados shows.

► Randy Orton vs Edge ya fue grabada, pero Backlash 2020 tendrá luchas en vivo

Una de esas luchas que ya fue grabada fue la de Edge y Randy Orton, combate al que la compañía le ha puesto desde hace un par de semanas el rótulo de "La mejor lucha de la historia". Claro que si logran algo cercano será gracias a la magia de la edición.

Meltzer reporta que Orton y Edge tuvieron una lucha muy, muy larga. Tal vez más larga que su combate en WrestleMania 36, en donde Edge se impuso a Orton tras 36 minutos y 41 segundos, lo cual fue una de las críticas de esa lucha, porque no solo hubo momentos innecesarios sino bastantes puntos muertos.

"Fue muy larga para que ambos pudieran hacer y dar lo mejor que tienen en ellos. La idea NO es decir que será la lucha más grande de todos los tiempos y luego hacer enojar a los fans al ver que han tenido una lucha terrible".

Hay que decir de una vez que esta lucha no tendría calificación de estrellas de Dave Meltzer, pues el periodista prefiere no calificar las luchas grabadas, dado que debido a la edición y repetición de escenas no puede medirse igual que una lucha en vivo, ante público. Cualquier lucha que salga mal puede arreglarse un poco. Humo y espejo, definición que ahora sí que es aplicable a la lucha libre.