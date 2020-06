Backlash 2020 no será en directo: se ha grabado hoy

Money in the Bank 2020 supone la última referencia en formato pay-per-view de WWE hasta ahora. Y esta cita fue un paso más allá en comparación a WrestleMania 36: a excepción de tres combates, el resto del cartel se emitió en directo, al contrario que de "The Showcase of the Inmortals", que presentó todo su menú ya grabado semanas atrás. Por tanto, esperábamos una progresión en este sentido, y que McMahonlandia recuperara ya el siempre atractivo para los espectadores encanto de un show que se desarrolla al mismo tiempo que lo siguen a través de WWE Network. Pero hoy conocemos que Backlash 2020 lucirá cual paso atrás.

► Backlash 2020 y TakeOver: In Your House, el largo domingo

Fightful informa de lo siguiente.

«WWE Backlash no será en directo. WWE llevó a "reclutas" esta mañana para grabar este show que se emitirá el fin de semana que viene. «NXT In Your House, sin embargo, será en directo. Cuando acaben las grabaciones de Backlash los "reclutas" serán llevados a la Full Sail University, donde aparecerán en el In Your House en directo de esta tarde/noche. Los "reclutas" llegaron a las 8:30 AM, y nos contaron que se espera trabajen hasta medianoche».

Fightful añade que no tienen constancia de que algún combate previsto para Backlash 2020 vaya a tener un estilo cinematográfico, por lo que aquí se cortaría la dinámica que arrancó en WrestleMania 36, primer PPV de WWE de la Era COVID-19. A cambio, In Your House, del que les ofreceremos cobertura en pocas horas, sí contará con un encuentro realizado previamente, el que enfrenta a Adam Cole y Velveteen Dream por el Campeonato NXT.

Les recuerdo el cartel hasta ahora confirmado para Backlash 2020

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Bobby Lashley

CAMPEONATO UNIVERSAL

Braun Strowman (c) vs. The Miz y John Morrison

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Asuka (c) vs. Nia Jax

Edge vs. Randy Orton

Jeff Hardy vs. Sheamus