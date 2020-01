La polémica sobre Tessa Blanchard ya empieza a pasar factura a la luchadora

En un movimiento no sé si casual, apenas minutos después de que Allysin Kay, Chelsea Green y Cía acusaran de racismo y «bullying» sobre Tessa Blanchard, Fightful publicó una entrevista concedida por la gladiadora días atrás, empleando el siguiente titular: «Tessa Blanchard no es ajena a las críticas por que una mujer sea retadora al título mundial IMPACT». ¿Una defensa velada de este medio a la hija del legendario Tully Blanchard? Desde SÚPER LUCHAS no vamos a condenar a ninguna de las partes aún, pero sí señalar las repercusiones que ya tiene la polémica.

Porque además de varios talentos, Heavy Metal Wrestling también ha decidido ya posicionarse. «Indie» que anunció hace un par de meses la implicación de Blanchard en su evento Cease And Destroy, previsto para el 24 de enero.

Plus: The debut of international superstar @Daga_wrestler ! The return of @meowdyxyall !

Heavy Metal Wrestling presents #CeaseAndDestroy ! January 24th, 2020 at @502Bar in SATX!

Pero vean hoy el cambio de planes de los responsables.

Tessa Blanchard has been removed from our scheduled event on January 24th, 2020.

We take these allegations levied against her very seriously.

An updated card will be released shortly.

For refund information, please contact [email protected]

— HeavyMetalWrestling (@HeavyMetalPro) January 12, 2020