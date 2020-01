Tessa Blanchard no fue pionera con su victoria del título mundial Impact

Impact Wrestling promocionó por todo lo alto Hard To Kill, la cita del pasado domingo que enfrentó a Sami Callihan y Tessa Blanchard por el magno título de esta empresa en su estelar. Y no fue para menos, pues la hija del legendario Horsemen finalmente se redimió de su anterior derrota ante «Death Machine» en Slammiversary XVII justo en el momento preciso, coronándose Campeona Mundial Impact. Un hito sin precedentes: nunca antes una mujer había conquistado el máximo cetro de una promoción de predominio masculino… bajo PPV.

► Tessa Blanchard sólo hizo historia a nivel «mainstream»

Porque si hablamos en términos generales, hace casi un lustro otra gladiadora tuvo tal mérito: Princess KimberLee (también conocida como Abbey Laith a su paso por WWE y ahora bajo el alias de Kimber Lee). Y como suele ser habitual, los primeros grandes pasos tienen lugar fuera de los grandes focos, ya que la «indie» Chikara acogió la victoria de la estadounidense durante el cierre del evento Top Banana, celebrado el 5 de diciembre de 2015 desde la 2300 Arena de Philadelphia.

Princess KimberLee había salido victoriosa minutos antes de la final del torneo Challenge Of The Inmortals, junto a su particular «corte», en un vibrante choque de cuartetos frente a The Wreckin Crew. Justa cuyo premio era una oportunidad titular por cualquiera de los oros de Chikara.

Así que ni corta ni perezosa, aquella misma noche KimberLee escogió la gema más brillante: el Gran Campeonato Chikara (introducido en 2011 y que hoy continúa siendo el de mayor valía de la empresa), canjeando con éxito su «Golden Opportunity» sobre Hallowicked, quien había retenido el título bajo una cruenta Triple Amenaza contra Icarus y Eddie Kingston.

Hito que pese a darse en bajo una cita independiente, no pasó desapercibido, y Rolling Stone quiso dedicarle un espacio días después. Algo estaba sucediendo en la lucha femenil estadounidense, y Princess KimberLee apuntó a WWE en la entrevista que concedió a esta legendaria revista.

[…] No esperaba tener tanto éxito tan pronto. Mike [Quackenbush] ha puesto toda su fe y confianza en mí. Demuestra que están dispuestos a darle a una mujer la oportunidad que merece. Están dispuestos a darnos la oportunidad de demostrar que una mujer puede representar a una compañía en la que no predominan hombres. Ahora se habla de toda esa ‘Divas Revolution’, pero esto es la verdadera ‘Divas Revolution’. Por supuetso, algunas cosas están cambiando en WWE, y ves esos cambios en NXT, pero no es aún el lugar que me gustaría. Lugares como Chikara son los que realmente están haciendo una revolución.

Y efectivamente, dicha victoria abrió la puerta a que apenas un año después, Sexy Star se hiciera con el Campeonato Lucha Underground, al batir a Mil Muertes durante el episodio de la compañía emitido el 16 de noviembre de 2016. No obstante, al contrario que el longevo reinado de Princess KimberLee, Sexy Star apenas conservó el título una semana, cayendo derrotada ante Johnny Mundo.