Bobby Lashley y MVP tuvieron un breve altercado en un restaurante

Coincidieron en WWE durante los últimos años de la "Ruthless Aggression Era", aunque nunca sobre el ring, pues el ascenso de uno coincidió con la salida del otro de la empresa. Y hoy, casi tres lustros después, sin que aparentemente sus personajes encajaran entre sí, Bobby Lashley y MVP lucen como una de las alianzas más interesantes del elenco principal, con denominación propia: Hurt Business (casi idéntica, por cierto, a la de un documental de 2016 sobre el mundo de las MMA).

WWE, por ahora, está manejando bastante bien a esta dupla, después de que su principal impulsor, Paul Heyman, fuese despedido como director ejecutivo de Raw. Y que habrá continuidad para ella en este sentido queda demostrado con último vídeo que MVP compartió en redes sociales.

Me and @fightbobby went to @millersalehouse and spoke to a manager. About the #hurtbusiness .

(WATCH!)#wwe #RAW #ogflow #millersalehouse #becausewecan #fullnelson @ Miller's Ale House https://t.co/JrjrdXNPBR