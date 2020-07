Un seguidor afirma que WWE salvó la carrera de Taz, y este lo niega

Hacía algún tiempo que AEW no lanzaba una de sus particulares pullas a WWE. Bueno, diría que cerca de un mes, no más. Y para no perder la costumbre, un exempleado del Imperio McMahon fue el encargado de apretar el gatillo.

Taz salió al ring de AEW Dynamite el pasado miércoles, junto a Brian Cage, para dar cuenta del cambio de planes de la prevista lucha que enfrentará a "The F*n Machine" contra Jon Moxley.

Debido a su cercanía con un caso positivo por COVID-19, "Mox" tuvo que ponerse en cuarentena, lo que le impedirá estar en la segunda noche de Fyter Fest. Por tanto, AEW anunció que ahora, su defensa se dará ya en Fight for the Fallen, nuevo especial de Dynamite programado para la semana siguiente (15 de julio).

Sin embargo, Taz y Cage no encajaron muy bien la postergación, y "The Human Suplex Machine" invitó a Moxley a pasarse por el Daily's Place, donde le harían un test antes del combate, ya que ellos, en materia de prevención, "don't run a sloppy shop". Véase, una forma de decir que, al contrario que WWE, AEW toma todas las medidas necesarias.

Línea que, según reportó Dave Meltzer, no hizo mucha gracia por las oficinas de Stamford, y parece que tampoco a algunos fervientes devotos de McMahonlandia.

Y uno de ellos llegó a decir que el gigante estadounidense salvó la carrera de Taz. Comentario al que el hoy mánager respondió así.

Saved my career??? Lmao, NO! They gave me opportunity (which I appreciated & accepted) but you NEED to understand...that’s a 2 way street. I was supplying them with a need & providing my services. They did that to capiltize on $ invest in me & they NEEDED a new fresh voice. https://t.co/7lOgieGume