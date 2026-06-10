AEW regresa este miércoles 10 de junio de 2026, desde el Andrew J. Brady Music Center, en Cincinnati, Ohio. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► La semana pasada en AEW Dynamite
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) retuvo ante Rush (****)
- Mark Briscoe venció a Lio Rush (***)
- Andrade venció a DK Vandu (1/2)
- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (***)
- TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné venció a Alex Windsor (***)
- TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Will Ospreay vs. Mark Davis (**** 1/2)
► Momentos Claves
- MJF puso en un candado cruzado con palanca al brazo a Rush, y este perdió el conocimiento, decretándose la vitoria del campeón.
- Lio Rush opuso resistencia y luego conectó patada al cráneo. Mark Briscoe bloqueó un stunner, lo levantó en quebradora y lo azotó para derrotarlo con el Burning Hammer.
- La lucha prácticamente no duró nada. Andrade dominó desde el inicio y necesitó menos de un minuto para acabar con DK Vandu.
- La interferencia de Jake Doyle y Don Callis permitió que Kevin Knight lanzara a Mike Bailey de espalda contra la lona desde la cuerda superior y rematara con uranage para llevarse la victoria.
- Mercedes Moné aplicó un backstabber y de inmediato atrapó a Windsor en el Statement Maker. Sin posibilidad de escapar, la británica terminó rindiéndose.
- Mark Davis estuvo cerca de ganar la lucha y avanzar en el torneo, pero Will Ospreay reaccionó atrapándolo con una palanca cruzada al brazo hasta hacerlo rendir.
► Cartelera AEW Dynamite 10 de junio 2026
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Shane Taylor.
- TORNEO OWEN HART: Swerve Strickland vs. Brody King.
- TORNEO OWEN HART: Skye Blue vs. Sareee.
- PAC vs. Mark Briscoe.
- Orange Cassidy vs. Andrade el Ídolo.
- Young Bucks vs. The Dogs (David Finlay y Clark Connors).
► Horarios y dónde ver AEW Dynamite
Fecha: miércoles 10 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: The Andrew J. Brady Music Center Cincinnati , Ohio.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (12 mar.)
|DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
|Islas Canarias
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Japón
|09:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|11:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.