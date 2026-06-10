AEW DYNAMITE 10 de junio 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW Dynamite 10 de junio 2026 | Jon Moxley vs. Shane Taylor

AEW regresa este miércoles 10 de junio de 2026, desde el Andrew J. Brady Music Center, en Cincinnati, Ohio. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► La semana pasada en AEW Dynamite 

  1. CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) retuvo ante Rush (****)
  2. Mark Briscoe venció a Lio Rush (***)
  3. Andrade venció a DK Vandu (1/2)
  4. CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (***)
  5. TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné venció a Alex Windsor (***)
  6. TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Will Ospreay vs. Mark Davis (**** 1/2)

► Momentos Claves

► Cartelera AEW Dynamite 10 de junio 2026

Cobertura y resultados AEW Dynamite 10 de junio 2026 | Jon Moxley vs. Shane Taylor
AEW Dynamite 10 de junio 2026.
  • CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Shane Taylor.
  • TORNEO OWEN HART: Swerve Strickland vs. Brody King.
  • TORNEO OWEN HART: Skye Blue vs. Sareee.
  • PAC vs. Mark Briscoe.
  • Orange Cassidy vs. Andrade el Ídolo.
  • Young Bucks vs. The Dogs (David Finlay y Clark Connors).

► Horarios y dónde ver AEW Dynamite

Fecha: miércoles 10 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: The Andrew J. Brady Music Center Cincinnati , Ohio.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Reino Unido — Londres 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (12 mar.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
Islas Canarias 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Japón 09:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Australia — Sídney 11:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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