Bianca Belair da una nueva actualización sobre su dedo

En WrestleMania 41, Bianca Belair formó parte de una lucha de triple amenaza junto a Iyo Sky y Rhea Ripley, que precisamente fue la última vez que vimos a la EST de WWE en un ring, luego de que confirmara tras el combate que se había fracturado varios dedos de la mano y se anunció estaría fuera de acción por algunas semanas; no obstante, el tiempo se ha prolongado más de lo previsto, luego de que se conociera que tenía que pasar por el quirófano. Actualmente, la luchadora se encuentra en proceso de rehabilitación mientras disfruta también de su embarazo, que fue anunciado en WrestleMania 42.

► Bianca Belair continúa su rehabilitación

Precisamente, el embarazo ha favorecido la recuperación de Bianca Belair, quien recientemente compartió en sus historias de Instagram, comentando que su dedo está mejorando y en proceso de rehabilitación.

«Una de las ventajas del embarazo… ¡me ha dado el tiempo necesario para que mi dedo mejore! ¡Seguimos con la terapia y estamos haciendo ejercicios de flexión!»

Desde que se sometió a la cirugía, Belair ha asistido regularmente a fisioterapia, y mover la articulación ha sido difícil o imposible durante meses. El proceso de recuperación ha sido frustrante para Belair, ya que ha hablado abiertamente sobre el dolor en su dedo, aunque aprovechó esta larga para para tomar la decisión de tener un bebé, por lo que no se espera que vuelva al ring en lo que resta del año.

Antes de que se revelara que Belair estaba embarazada y que su lesión resulte siendo más grave de lo esperado, muchos fanáticos creían que la «EST de la WWE» iba a ganar el Royal Rumble y enfrentarse a su ex compañera Jade Cargill en WrestleMania 42, quien era la Campeona WWE en ese momento. Sin embargo, eso no sucedió y los fanáticos tendrán que esperar por lo menos hasta el 2027 para poder verla de vuelta.