Bianca Belair se perdería WrestleMania 42 tras cirugía

En WrestleMania 41, Iyo Sky defendió con éxito su Campeonato Mundial Femenil contra Rhea Ripley y Bianca Belair en una lucha de triple amenaza, que precisamente fue la última vez que vimos a la EST de WWE en un ring, luego de que confirmara tras el combate que se había fracturado varios dedos de la mano y se anunció estaría fuera de acción por algunas semanas; no obstante, el tiempo se ha prolongado más de lo previsto, y la luchadora todavía sigue en proceso de recuperación, y su regreso estaría previsto para este nuevo año, en teoría, tras mostrar una imagen favorable de su recuperación recientemente.

► Bianca Belair se sometió a una cirugía en su dedo

Durante el fin de semana, Bianca Belair reveló que finalmente se someterá a una cirugía en el dedo este lunes 16 de febrero, casi un año después de la brutal lesión que sufrió en WrestleMania 41, prolongándose demasiado la recuperación que en un principio se pensaba que sería corta. Ahora, con la cirugía oficialmente realizada, hay claridad sobre lo que significa para el evento más importante del año de la WWE.

Durante una sesión de preguntas y respuestas el 16 de febrero, WrestleVotes y WrestlingNews abordaron directamente la situación de Belair y ninguno de los medios ofreció mucho optimismo sobre su participación en WrestleMania 42.

«Desafortunadamente, parece que, dado que se someterá a una cirugía esta semana, eso la deja fuera de WrestleMania«.

WrestleMania 42 está a poco más de dos meses, y Belair era una incógnita en este punto. Si bien algunos fanáticos esperaban un regreso sorpresa, la reciente cirugía (a la cual hay que añadirle el tiempo de recuperación) convierte esta situación en un evento casi improbable. Dicho esto, habrá que ver cuándo la EST de WWE podrá volver a la acción luego de que su impulso se viera interrumpido en aquel combate de WrestleMania 41.