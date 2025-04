Bianca Belair confirma lesión sufrida en WrestleMania 41

La lucha abridora de WrestleMania 41 tuvo a Iyo Sky defendiendo con éxito su Campeonato Mundial Femenil contra Rhea Ripley y Bianca Belair en una lucha de triple amenaza, que fue de lo más destacado del evento. En el Monday Night RAW de la noche siguiente, solo aparecieron Sky y Ripley, no así la EST de WWE, quien pertenece a la marca SmackDown.

► Bianca Belair se lastimó un dedo

La WWE publicó en su canal de YouTube un video del detrás de cámaras de WrestleMania 41, en el cual Bianca Belair confirmó que sufrió una lesión en un dedo. Dijo que tanto su dedo como sus sentimientos estaban heridos (por la derrota, que puso fin a su racha de imbatibilidad en el evento grande), pero que aun así estaba muy feliz por la experiencia que vivió durante su combate.

«Me rompí un dedo. Me duele el dedo, me duelen los sentimientos, pero no, estoy muy feliz ahora mismo. Fue increíble. Gane o pierda, es WrestleMania, y la racha de WrestleMania se rompió. ¿Pero saben qué? Preferiría que fuera Iyo, que es una de las mejores luchadoras del planeta. Rhea, sigue viniendo por ese trasero. No ha terminado, porque es tu culpa.»

Ya se había informado previamente de la afectación que sufrió Bianca Belair en WrestleMania 41, aunque no se sabe en qué momento lo sufrió. En todo caso, habrá que esperar a que se recupere totalmente y pueda volver a la programación de WWE, donde seguramente tendrá otra historia que desarrollar, especialmente aquella contra Jade Cargill, quien fuera su compañera de equipo y derrotó a Naomi en el mismo evento.