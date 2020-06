Jugoso adelanto del episodio 4 de 'Undertaker: The Last Ride'

Está siendo la serie documental acerca de un luchador más comentada de los últimos años. 'Undertaker: The Last Ride' no resulta en sí una gran obra audiovisual, pero resulta ineludible por dos razones principales.

Primeramente, por mostrar a este legendario gladiador cual humano en decadencia, algo que cualquier intérprete evitaría a toda costa.

Y en segundo lugar, porque quizás revele en última instancia que su carrera ha concluido. Pero lo interesante en este punto llegó cuando supimos que el final del documental está aún por escribirse, como confesó "The Phenom" a The Toronto Sun.

Tras un breve lapso de un par de semanas, este domingo WWE Network lanzará la cuarta parte de 'Undertaker: The Last Ride', disponible a partir de las 10:00 AM EST.

► Avance de la penúltima parte de 'Undertaker: The Last Ride'

Episodio del que USA Today compartió en primicia una breve previa, donde Taker aparece desde el habitual sillón de su casa en Austin (Texas) reflexionando acerca de esa conservación del personaje a toda costa, y que luce hoy día como una praxis del pasado por culpa de las redes sociales.

«Bueno, he llegado a un punto en que me doy cuenta de que mis días sobre el ring están contados, y es hora de que pueda sacar partido de ello y hacer algunas cosas que no me permitía hacer por el bien del personaje, y por el bien de los negocios. En la mayor parte de mi carrera, he vivido bajo este personaje, y dejé pasar la oportunidad de hacer muchas cosas que no creí fuesen adecuadas para él».

A continuación, junto a los testimonios de Scott Hall, Bray Wyatt y Bruce Prichard, merece destacarse el de Mick Foley.

«Todos tratamos el personaje con mucho respeto. Yo incluso dejé de llamarle Mark. No le he llamado Mark en 20 años. Diría que puedo decir que conozco menos de su persona ahora que hace 28 años, y me gusta que así sea».

El capítulo pivotará en torno al combate que Taker disputó contra Goldberg en Super ShowDown 2019, y que supuso una completa decepción para el "Deadman", del que además salió lastimado aunque con suerte, entero, como ya comentó Michelle McCool.