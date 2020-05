The Undertaker pide esto para volver a luchar en WrestleMania

Bajo el tercer capítulo del documental 'Undertaker: The Last Ride', tanto Michelle McCool como Edge hablan de la dificultad de un luchador por saber cuándo debe retirarse. De hecho, la ex-Campeona WWE considera que su esposo quizás debió despedirse de los rings aquella noche del 2 de abril de 2017 en WrestleMania 33, y califica la dinámica de los últimos años del legendario The Undertaker cual bucle: previsto retiro > combate fallido/poco sustancioso > búsqueda de redención con un nuevo combate. Obviando las motivaciones económicas, claro está.

Sin embargo, parece que Taker ya no tiene más excusas para continuar con este ciclo. Si ya quedó satisfecho con ese choque de duplas junto a Roman Reigns el pasado verano en Extreme Rules, recientemente se le sumó el alabado "Boneyard Match" de WrestleMania 36. ¿Ha entendido entonces que por fin puede colgar las botas en paz? Jan Murphy de The Toronto Sun no dudó en hacerle tal pregunta a "The Phenom", aunque este respondió en modo leyenda.

► WrestleMania y The Undertaker ya no son sinónimos

«Nunca me retiraré del todo. Tal vez ya no vuelva a luchar más, pero siempre estaré involucrado de alguna manera en la industria. Durante 30 años, he sido un puntal en el ring. «Es complicado de decir ahora mismo. No hemos terminado de filmar el último episodio del documental. En este punto, hoy, es difícil darte una respuesta definitiva».

Y sobre una lucha en WrestleMania 37, Taker tiene claro qué haría falta que WWE le pusiera sobre la mesa.

«Sería complicado intentar entusiasmarse con disputar un combate en un almacén vacío. Uno nunca dice que nunca, pero para que yo vaya otra vez a Mania va a hacer falta algo muy muy suculento».

WrestleMania 37 aún luce lejana, pero es posible que pronto lo veamos de vuelta a fin de construir una revancha con AJ Styles de cara a SummerSlam 2020 o al siguiente PPV saudita, como reportó el Wrestling Observer. Varios indicios apuntan a ello, aunque puede que después de todo, fuesen anzuelos promocionales del documental y en el episodio final de este, Undertaker revele que tuvo su canto de cisne en WrestleMania 36.

