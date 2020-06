El comentarista de UFC, Joe Rogan, ha criticado a los peleadores que están descontentos por el pago. Los peleadores que discuten sobre el pago no son nada nuevo dentro del UFC.

Esta vez, sin embargo, las principales estrellas se han vuelto más vocales al respecto. El campeón de peso semicompleto de UFC Jon Jones y Jorge Masvidal han expresado su frustración con la promoción por la compensación. El mayor productor de dinero de UFC, Conor McGregor, tampoco ha estado muy satisfecho con la promoción.

Joe Rogan habla sobre el problema de pago de los peleadores de UFC

Durante una edición de su podcast Joe Rogan Experience, Rogan dio su opinión sobre por qué los peleadores están expresando su consternación con el UFC en este momento

“No es un monopolio que tengas opciones, pero hay una opción clara y superior de la cadena alimentaria. Pero es porque lo hacen mejor. También son los únicos que están teniendo peleas durante esta cuarentena. Las únicas personas que organizan eventos deportivos en vivo, pero también forman parte de una empresa en WME que está doliendo, muy, muy mal. Entonces no hay mucho dinero para tirar. Para mantener las puertas abiertas, para mantener a las personas empleadas, falta mucho dinero. Todos estos espectáculos se cancelaron, hay todos estos miembros de la audiencia que no van a estar allí, que no están comprando boletos, así que es complicado. Por eso creo que se quejan del pago de los peleadores ".

Jon Jones mostró interés en pasar a la división de peso completo para una pelea con Francis Ngannou. La pelea generó interés, por lo que "Bones" habló con el UFC sobre un posible aumento de sueldo. Jones no obtuvo una respuesta satisfactoria y el presidente de UFC, Dana White, más tarde afirmó que "Bones" exigió el dinero que gana Deontay Wilder, que está en el rango de los 30 millones. Jones negó esto y sugirió dejar su oro de peso semicompleto y quedarse en casa hasta que el UFC le ofrezca una oferta decente.