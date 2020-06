Tanto como la falta de público que queda expuesta por la pandemia, en la lucha libre hay otros factores igual de importantes que, al ser removidos, terminan por empañar el producto final de la misma. Uno de ellos es la música de entrada, esa extensión del luchador que brinda la posibilidad de crear un entorno más espectacular. Esos primeros instantes en que los acordes resuenan sirven para identificar al individuo que saldrá a escena, complementará su ingreso al cuadrilátero y le dará color a su victoria al finalizar el combate.

La vasta mayoría compartirá en que no existe tal cosa que brinde más satisfactoria sensación en nuestro mundo como la música que anuncia un esperado regreso tras tanto tiempo fuera, o la aparición de alguien inesperado en un momento clave. Así se crean algunos de los mejores momentos. Estos son los 7 mejores temas de entrada de WWE.

7- Dolph Ziggler ("Here to Show the World")

Dolph Ziggler no quedará en la historia como uno de los más grandes de la historia, mas sí será recordado por una de las ovaciones más inmensas que se produjeron en un evento de WWE. Bajo esta misma producción de la banda Downstait —la misma que dio vida a "Here to Play" de The Miz o "Kingdom" de Cody en AEW—fue que Ziggler se robó el show al canjear su maletín de Money in the Bank sobre un malherido Alberto del Rio para ganar el Campeonato Mundial Completo. ¿Lo recuerdan?

6- Brock Lesnar ("Next Big Thing")

Si "Next Big Thing" hubiera caído en manos de un tercero que no fuera Brock Lesnar, ¿hubiera tenido el impacto que hoy tiene? Ciertamente, no se trata de nada del otro mundo musicalmente. Su contundente riff metalero es muy bueno, no hay discusión; de igual manera, no tiene nada que otros temas no igualen, como "The Truth Reigns" de Roman Reigns, "Fight" de Kevin Owens o "Recognition" de Charlotte Flair, que tranquilamente podrían ocupar este lugar. Sin embargo, puede que en cierta forma haya sido el mismo estrellato de Lesnar el que consolidó a esta pieza hacia lo que es hoy. Simplemente no podía faltar.

5- Aleister Black ("Root of All Evil")

Cualquier fan del heavy metal sabrá apreciar "Root of All Evil", y por supuesto, ayudará el hecho de que quien entra cada vez que ésta resuena en un estadio es un favorito como Aleister Black. Un confeso amante de este género, el holandés pareciera cumplir el objetivo definitivo del negocio cada vez que hace acto de presencia. Al verlo salir a la par de los gritos y las guitarras chillonas, sumados al detalle de las velas y el ascenso cual Nosferatu, es inevitable pensar: "Aquí hay dinero".

4- Samoa Joe ("Destroyer")

No es casualidad que el canal de música de WWE, WWE Music, tenga a este pegadizo tema como uno de sus videos más vistos teniendo alrededor de 7.7 millones de reproducciones, con otros que podrían ser considerados más clásicos muy por debajo. Y es que además de su poderosamente atrayente ritmo, sirve de maravilla para hacer lucir como un mastodonte a su dueño camino al cuadrilátero al compás de los infaltables "Joe" del universo WWE.

3- Edge ("Metalingus")

Arenas completas se levantan de su asiento al oír a esa voz femenina pronunciando "you think you know me?". El motivo es porque saben en ese momento que Edge saldrá a escena de un momento a otro y que como aperitivo podrán disfrutar de una gran canción de Alter Bridge, a esta altura legendaria en el diccionario de todo aficionado. Esos casi cinco minutos de rock pesado han acompañado grandes recuerdos, y seguramente acompañen muchos más.

2- Triple H ("The Game")

Será una Superestrella WWE una vez al año, pero Triple H se asegura —literalmente—de hacerlo a lo grande cuando le toca la oportunidad de subirse al ring. Y sí, su presencia aquí deja fuera a otras grandes creaciones musicales más contemporáneas que cualquiera incluiría en un listado de este tipo. Es que no hay forma de excluir a una obra maestra como "The Game", esta constante amenaza de Motörhead hacia quien fuera que esté en el encordado con el COO.

1- The Undertaker ("Rest In Peace")

Elige a diez aficionados, a cien o a mil y formúlales la misma pregunta: ¿cuál es el mejor personaje de la historia de la lucha libre? El 90%, al menos, convendrán en la respuesta: The Undertaker. Pero personaje no es sólo el desempeño del individuo que lo interpreta, sino todos los detalles que lo componen. La entrada del "Hombre Muerto" es tan histórica como él, y la pieza de arte "Rest in Peace" de Jim Johnston no sólo es el mejor tema de entrada del elenco actual, sino que muy posiblemente sea el mejor de todos los tiempos y punto.