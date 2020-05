Estamos a un día del debut del primer capítulo de Undertaker: The Last Ride, una serie en donde se mostrará la vida y carrera de Undertaker tras bambalinas desde una semana antes de WrestleMania 33, hasta posiblemente WrestleMania 36, y la gran expectativa es que al final de la serie, se confirme si Undertaker ya se retiró tras su Boneyard Match con AJ Styles en WrestleMania 36 o no. Para promocionar el show, Michelle McCool dio una muy interesante entrevista a Joseph Staszewski del New York Post y allí habló, entre otros temas, de la lucha de su esposo ante Goldberg en Super ShowDown 2020.

► Michelle McCool asustada

"Eso fue realmente aterrador para mí. Obviamente, conozco el negocio, así que tan pronto como lo vi, le envié un mensaje de texto a nuestros médicos preguntándole si estaba bien. Porque se veía mal. Estás a centímetros de acerca algún daño real, así que supo que lo que había pasado era malo.

"Mark ha pasado por mucho, por ejemplo, se encendió en fuego una vez, se paró por 40 minutos en una cápsula de Elimination Chamber y luchó por otros 40 minutos. Se ha roto las dos cuencas de los ojos en luchas. Normalmente me responde: 'Estoy bien, cariño, estoy bien'. Así que después de esa lucha, cuando hablé con él, creo que sus palabras exactas fueron: 'Mi espalda está lastimada. Mi cuello está lastimado'. Para que él se expresara con esas palabras y me dijera verdaderamente cómo se siente, ni siquiera me podía imaginar el dolor que él sentía.

"Así que eso fue aterrador, sabiendo que además tenía que volar tantas horas alrededor del mundo y tenía una aparición a la mañana siguiente cuando aterrizó en los Estados Unidos a la cual no iba a decir que no. Lo hizo y estuvo con fans por cuatro o cinco horas, pero estuvo mal. Fue espantoso. No creo que él se haya dado cuenta hasta este documental lo cerca que estuvo de algo malo cuando él lo vio de nuevo".